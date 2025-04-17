口腔健康︱牙周病菌可致心臟病腦退化　藥劑師教4大正確預防法：早晚刷牙不是最重要

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你有沒有受「牙肉痛」、「流牙血」等問題困擾？有的話，又會怎樣處理？

牙周病的早期病徵包括牙齦紅腫、刷牙時「流牙血」等，很多人可能因為這些病徵沒有影響到日常生活，而認為是小問題而置之不理；或可能沒有定時接受牙科檢查的習慣，因而錯過及時的診治。

牙周病必須透過牙科治療來處理；當缺乏適當的治療，久而久之會演變成更嚴重的牙周病，常見病徵包括：牙齒或牙齦疼痛、牙瘡、牙齒鬆脫等。

事實上，牙周病是本港常見的口腔疾病。衛生署於2021年進行了一次全港口腔健康調查，在成年人和非居於院舍的長者兩個群組中，分別發現高達57%和70%的受檢者有牙周袋，也就是牙周病的其中一個病徵，反映出牙周病在本港很普遍。

什麼是牙周病？

牙周病的出現是由於牙齦邊緣和牙齒鄰面沒有得到徹底清潔，導致牙菌膜長期積聚，當中的細菌分泌出毒素，引起牙齦邊緣發炎。同時，唾液令牙菌膜鈣化，形成牙石。牙石粗糙的表面令更多牙菌膜積聚，導致牙齦發炎情況持續。

持續的發炎令牙齦與牙根分離，形成牙周袋，讓牙菌膜和牙石更容易積聚，令問題更嚴重。牙齦、牙周膜和牙槽骨等牙周組織持續被破壞，會導致牙槽骨萎縮，甚至牙齒脫落。

牙周病跟心臟病、腦退化有關？

其實牙周病不單是口腔內的問題，更有機會影響身體其他系統的健康。《心血管醫學前沿》(Frontiers in Cardiovascular Medicine) 期刊的綜合分析表示，有牙周病的人患上冠心病或出現中風的機率較沒有牙周病的人為高。雖然未有研究明確指出牙周病和心血管病的因果關係，但兩者的關聯或源於導致牙周發炎的致病菌。

病菌除了可在口腔內滋生，亦可從口腔進入血液，並入侵動脈血管壁，引起發炎和造成傷害。另外，病菌和毒素可經血液流到身體各處，持續刺激身體的免疫系統，令發炎因子增加，甚至影響血脂水平。種種因素都有機會加速「動脈粥樣硬化」形成，增加心血管病的風險。

此外，研究亦發現牙周病與阿茲海默症有潛在關聯。一項發表在《衰老的神經生物學》(Neurobiology of Aging) 期刊的研究顯示，在沒有認知障礙的老年人當中，有牙周問題人士的腦部積聚了較多澱粉樣蛋白。澱粉樣蛋白的積聚被認為是阿茲海默症的一種致病機制，而牙周病的致病菌相信是其中一種風險因素。

每天刷牙兩次就保證不會有牙周病？

曾經遇到客人問﹕「我很勤力，每天早晚都有刷牙，為什麼仍然會有牙周病呢？」很多人可能都有注意每天刷牙的次數，但往往忽略了刷牙的正確方法。

參考衛生署口腔健康促進科的建議，日常清潔牙齒時應注意：

每天在早上起床後和晚上睡前刷牙。

刷牙時使用適當的牙刷和牙膏。

掌握正確的刷牙技巧，並特別注意清潔牙齦邊緣的位置。

為了更徹底清除牙菌膜，每天使用牙線、牙線棒或牙縫刷，清潔牙齒鄰面。

另外，每年應最少接受一次牙科檢查。牙醫和牙齒衛生員可從口腔檢查查找一些我們自己不易察覺的口腔問題，一旦發現相關問題，亦可以及早治療；他們亦會因應個人的口腔狀況和需要，建議合適的口腔護理和清潔牙齒的方法。

順帶一提，吸煙和糖尿病都會增加患上牙周病的機會，因此戒煙和保持良好的血糖控制都是改善口腔健康的重要一環。

在日常生活中，如遇到口腔護理方面的疑惑，例如如何選擇牙膏和牙刷，或懷疑自己出現一些口腔健康方面的問題，不妨到社區藥房，諮詢社區藥劑師的意見。藥劑師可以提供即時適切的指導，並在需要時轉介醫生或牙醫作出跟進。

▲ 屈臣氏註冊藥劑師 黃曉峰。

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參考資料：

1. 衛生署2021年口腔健康調查

2. 衛生署 口腔健康促進科 - 口腔疾病

3. Leng, Y., Hu, Q., Ling, Q., Yao, X., Liu, M., Chen, J., Yan, Z., & Dai, Q. (2023). Periodontal disease is associated with the risk of cardiovascular disease independent of sex: A meta-analysis. Frontiers in cardiovascular medicine, 10, 1114927.

4. Ruan, Q., Guan, P., Qi, W., Li, J., Xi, M., Xiao, L., Zhong, S., Ma, D., & Ni, J. (2023). Porphyromonas gingivalis regulates atherosclerosis through an immune pathway. Frontiers in immunology, 14, 1103592.

5. Kamer, A. R., Janal, M. N., & de Leon, M. (2015). Letter to the editor regarding: Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive decline and dementia: A population-based perspective. Alzheimer's & dementia (Amsterdam, Netherlands), 1(4), 385–386.

6. Kamer, A. R., Pirraglia, E., Tsui, W., Rusinek, H., Vallabhajosula, S., Mosconi, L., Yi, L., McHugh, P., Craig, R. G., Svetcov, S., Linker, R., Shi, C., Glodzik, L., Williams, S., Corby, P., Saxena, D., & de Leon, M. J. (2015). Periodontal disease associates with higher brain amyloid load in normal elderly. Neurobiology of aging, 36(2), 627–633.

7. Kanagasingam, S., Chukkapalli, S. S., Welbury, R., & Singhrao, S. K. (2020). Porphyromonas gingivalis is a Strong Risk Factor for Alzheimer’s Disease. Journal of Alzheimer’s disease reports, 4(1), 501–511.

8. 衛生署 口腔健康促進科 – 護齒秘訣

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