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中風危機｜拒聽醫囑睡覺少做1件事慘中風　50歲男病人終身坐輪椅：悔不當初

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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男子拒聽醫囑睡覺少做1件事慘中風。

【中風／鼻鼾／肥胖】身體出現異狀不容忽視！台灣一名約50歲男子夜晚鼻鼾聲極大，求醫確診患有「睡眠窒息症（Sleep Apnea），惟事主拒聽醫囑，未有配戴正壓呼吸器（CPAP）及減重，最終不幸中風需要終身坐輪椅，到院覆診時哽咽悔嘆：「早知該聽醫生的話。」

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Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生日前於Facebook專頁分享上述病例，指該名男子體型肥胖，因妻子抱怨經常在睡覺時打呼很大聲，甚至會突然停止呼吸，然後喘口氣，一同到院求醫。經睡眠檢測顯示，男子每小時呼吸中止逾30次，血氧濃度最低僅80%（正常值95%-100%），確診患有患有重度睡眠窒息症，建議患者控制體重、加強運動、改善飲食，並配戴睡眠呼吸正壓儀器（CPAP）以協助呼吸順暢。

男子聞言不以為然，自認「睡得還好」，不需要使用機器幫忙入睡，因此未遵醫囑。不料一年後，男子卻因中風坐輪椅到院覆診，見到劉博仁醫生時語氣哽咽地表示：「早知道我就聽你的話了。」

中風危機｜睡眠窒息症4大警訊

劉博仁醫生強調指，睡眠窒息症是一種睡眠期間反復呼吸暫停的狀況，症狀會導致血氧下降、睡眠品質差，長期下去可引發高血壓、心律不整、中風、心肌梗塞，甚至猝死，當中又以體型較胖、患有高血壓、糖尿病或有鼻鼾問題的人風險更高。

醫生呼籲大眾假如出現以下7大症狀，可能是睡眠窒息症警訊，切勿忽視：

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中風危機｜改善睡眠窒息症6大建議

想要改善或減輕睡眠窒息症風險，劉博仁醫生則提出6大建議，強調可從生活做起，有懷疑時應及早求醫：

 

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同場加映｜睡眠窒息症9大高危人士

據本港醫院管理局（醫管局）資料顯示，本港有超過10萬人受睡眠窒息症困擾，而不幸的是，很多人根本不知自己患上此症，以至嚴重影響正常工作及身心健康。

醫管局續指，睡眠窒息症是一種睡眠障礙，患者在睡眠時會多次出現呼吸暫停而窒息的現象，此現象大都在淺睡期與作夢的快速動眼期（Rapid Eye Movement Stage）發生。此病多發生於40至50歲之間的中年男性，男性發病的機會約為女性的2至8倍，平均每20個成年人中就有一個患上此症、每10個70歲以上長者就有一人患上，即老人患病比率較年青人高。不過，兒童亦有機會患上此症，發病率約為百份之一至二，故無論任何年紀人士，均有可能患上睡眠窒息症。當中，有以下9大高危族群:

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資料來源：Facebook專頁@劉博仁營養功能醫學專家

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