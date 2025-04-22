中風危機｜拒聽醫囑睡覺少做1件事慘中風　50歲男病人終身坐輪椅：悔不當初

【中風／鼻鼾／肥胖】身體出現異狀不容忽視！台灣一名約50歲男子夜晚鼻鼾聲極大，求醫確診患有「睡眠窒息症（Sleep Apnea），惟事主拒聽醫囑，未有配戴正壓呼吸器（CPAP）及減重，最終不幸中風需要終身坐輪椅，到院覆診時哽咽悔嘆：「早知該聽醫生的話。」

最新影片

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生日前於Facebook專頁分享上述病例，指該名男子體型肥胖，因妻子抱怨經常在睡覺時打呼很大聲，甚至會突然停止呼吸，然後喘口氣，一同到院求醫。經睡眠檢測顯示，男子每小時呼吸中止逾30次，血氧濃度最低僅80%（正常值95%-100%），確診患有患有重度睡眠窒息症，建議患者控制體重、加強運動、改善飲食，並配戴睡眠呼吸正壓儀器（CPAP）以協助呼吸順暢。

男子聞言不以為然，自認「睡得還好」，不需要使用機器幫忙入睡，因此未遵醫囑。不料一年後，男子卻因中風坐輪椅到院覆診，見到劉博仁醫生時語氣哽咽地表示：「早知道我就聽你的話了。」

中風危機｜睡眠窒息症4大警訊

劉博仁醫生強調指，睡眠窒息症是一種睡眠期間反復呼吸暫停的狀況，症狀會導致血氧下降、睡眠品質差，長期下去可引發高血壓、心律不整、中風、心肌梗塞，甚至猝死，當中又以體型較胖、患有高血壓、糖尿病或有鼻鼾問題的人風險更高。

醫生呼籲大眾假如出現以下7大症狀，可能是睡眠窒息症警訊，切勿忽視：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中風危機｜改善睡眠窒息症6大建議

想要改善或減輕睡眠窒息症風險，劉博仁醫生則提出6大建議，強調可從生活做起，有懷疑時應及早求醫：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映｜睡眠窒息症9大高危人士

據本港醫院管理局（醫管局）資料顯示，本港有超過10萬人受睡眠窒息症困擾，而不幸的是，很多人根本不知自己患上此症，以至嚴重影響正常工作及身心健康。

醫管局續指，睡眠窒息症是一種睡眠障礙，患者在睡眠時會多次出現呼吸暫停而窒息的現象，此現象大都在淺睡期與作夢的快速動眼期（Rapid Eye Movement Stage）發生。此病多發生於40至50歲之間的中年男性，男性發病的機會約為女性的2至8倍，平均每20個成年人中就有一個患上此症、每10個70歲以上長者就有一人患上，即老人患病比率較年青人高。不過，兒童亦有機會患上此症，發病率約為百份之一至二，故無論任何年紀人士，均有可能患上睡眠窒息症。當中，有以下9大高危族群:

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

資料來源：Facebook專頁@劉博仁營養功能醫學專家

相關內容

腦中風｜61歲女星開直播突打鼻鼾 搶救1小時猝逝死因曝光 醫生教4招判斷中風先兆

鼻鼾問題丨1種睡姿容易有鼻鼾? 醫生拆解鼻鼾原因3招輕鬆KO

【猝死危機】睡眠打鼻鼾易猝死 研究：患冠心病率高3倍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5