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高膽固醇｜主婦用1款「天然油」炒菜致膽固醇狂飆　醫生警告：心血管大敵

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

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【膽固醇／炒菜／天然油】炒菜時用錯油，小心影響身體。台灣內分泌專科醫生許哲綸分享，一名主婦因膽固醇過高就醫，即使服藥仍無改善。經詳細問診後發現，原來她近期改用1款「天然油」炒菜，導致膽固醇飆升。

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內分泌專科醫生許哲綸在其Facebook專頁發文提到，他先前接獲心臟科醫生轉介病例，一名家庭主婦膽固醇過高，服用降膽固醇藥物仍不見成效，詳細問診後才得知病人為了追求健康，以為豬油很天然，近期便改用豬油炒菜。在許哲綸建議下，病人改用植物油，3個月後壞膽固醇數值順利從200降至100，比吃藥還有效。

許哲綸又指，近日門診另有一名婦女，因聽信友人建議改用豬油炒菜，結果短短3個月內壞膽固醇數值便暴增1倍。

許哲綸提醒，豬油本身飽和脂肪含量高，雖然豬油風味香濃，但卻是膽固醇與心血管健康的殺手，警告「別再用豬油炒菜了！」。

他又提到，有些人會選用「鴨油或鵝油」，雖然比豬油稍好，但仍偏不健康，需視用途而定，偶爾用作調味尚可接受，卻不建議用於炒菜，因傳統鐵鍋用油量較大，而他自己都是用橄欖油炒菜。

降膽固醇｜10大飲食攻略

台灣營養專家洪泰雄曾在其Facebook專頁發文，指出冠心病患者皆有高膽固醇問題，尤其是低密度脂蛋白（俗稱壞膽固醇）。壞膽固醇會增加患上動脈粥樣硬化和心血管疾病的風險，故此洪泰雄建議10個飲食貼士，有助降低膽固醇：

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高膽固醇｜哈佛推薦11種食物助降低膽固醇

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。若想改善膽固醇超標，日常飲食方面可以選擇這11種食物。

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資料來源：內分泌專科醫生許哲綸

更多相關內容：

降膽固醇｜專家教10招降壞膽固醇　推薦1種調味料代鹽減鈉【附哈佛認證11大降膽固醇食物】

降膽固醇｜7種碳水食物可降低膽固醇水平　呢種常見水果日食2個即見效

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