  • 24°C
香港時間：2025418日 (五) 10:56

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教評專欄｜裘錦秋中學（屯門）師生同遊輕鐵車河　細味屯門感受生活點滴

升學教育

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

裘錦秋中學（屯門）師生同遊輕鐵車河，細味屯門感受生活點滴。

【裘錦秋中學（屯門）/輕鐵】寒流突襲下的暮春時節，氣溫驟降，細雨紛飛，寒意並未能阻擋一群對輕鐵極具熱情的小學生，在本校高中學生的帶領下，笑聲伴隨著風聲，以充滿期待和興奮的心情在青山村的月台等候專用輕鐵車廂到站，輕鐵之旅緩緩拉開帷幕。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

裘錦秋中學（屯門）︱首次與港鐵合作參與學習之旅

輕鐵是屯門、元朗和天水圍這一帶的特有交通工具，是我們生活的一部份，但可以乘搭專用輕鐵進行學習之旅則是前所未有的機會，所以心情確是十分興奮。這次學習活動既是輕鐵遊，也是學習寫作的機會，同時可以了解屯門著名的美食，旁及了解屯門區內同屋邨的特色，是一次屯門區內的深度遊。​

當列車抵達山景南站，三幅巨型貓貓壁畫瞬間吸引了所有人的目光。壁畫上，三隻形態各異的貓咪躍然牆上，其中瞪著圓溜溜的眼睛，好奇地打量著這個世界，真是可愛極了。當這三隻貓咪遠離後，車廂裡的氣氛依然活躍熱烈。是次活動的另一靈魂人物是小學生極之喜愛的蕭欣浩博士，當蕭博士開始進行有關輕鐵的問答遊戲時，車廂內的小學生立即包圍著他，期待能搶先作答。問題剛出口，小手便如雨後春筍般舉了起來，實在難以辨別快慢，只能輪流逐一說出輕鐵站名，但不能重複。孩子們踴躍搶答，車廂裡充滿了歡聲笑語。

點擊圖片放大
+4
+3

裘錦秋中學（屯門）︱難忘經過洪天路巴士廠

從山景南站開始，蕭博士以寫作的角度介紹同屋邨的顏色，以色調為主線介紹輕鐵沿線的屋邨，視覺描述生動又易於記憶，小學生專心聆聽的樣子十分可愛。隨著列車緩緩駛入兆康站，孩子們的搶答活動暫時告一段落。我們可以在兆康站停留十五分鐘，觀察月台以及周遭的環境，拍攝月台上的廣告，要完成指定的學習活動，同時看著人來人往，熱鬧非凡。我們站在月台看著一列列輕鐵進站出站，感受著這座交通樞紐的繁忙與活力。這十五分鐘是難能可貴的時間，與平時短短的靠站時間不可同日而語。

這行程最令人難忘的是可以經過洪天路巴士廠，旁邊輕鐵緊急月台（平時不會予乘客參觀或到達的），再向屯門市中心方向駛去，沿途不斷聽到不同的美食名稱，確是一趟尋味屯門之旅。在屯門碼頭站的停留時間，不僅是我們不斷拍照的時間，途人亦對我們的專用輕鐵車廂極感興趣，分不了主客了。

裘錦秋中學（屯門）︱參觀輕鐵駕駛室

在回程的輕鐵上，孩子們包圍著蕭博士，嘰嘰喳喳地討論著剛才的題目。窗外，青山村的輪廓漸漸清晰，我們的輕鐵之旅也接近了尾聲。這一趟旅程，不僅讓我們欣賞到了沿途的獨特風景，我們同時有機會參觀駕駛室，更感受到了輕鐵車廂內濃厚的學習氛圍和孩子們的純真活力。​

輕鐵，宛如一條紐帶，串聯起屯門的各個角落，見證著人們生活中的點點滴滴。這次從青山村開始的旅程，也將成為我們心中一段美好的回憶，期待我們可以再次與輕鐵共同探索更多於屯門的美好事物。衷心感謝輕鐵公司的員工使我們有如此難忘的學習之旅，令寒冷的暮春充滿和煦。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 裘錦秋中學（屯門） 校長陳月平博士

欄名 : 教評經脈

相關文章

學校動態｜裘錦秋中學三大方向培養學生自主學習　讓學生了解自己再與老師溝通達相輔相成效果
16:25 2024/08/05
學校動態｜裘錦秋中學三大方向培養學生自主學習　讓學生了解自己再與老師溝通達相輔相成效果
國際科研比賽｜香港5校中學生聯隊揚威巴黎　勇奪科研比賽金獎連續2年登全球十強
09:00 2024/11/02
國際科研比賽｜香港5校中學生聯隊揚威巴黎　勇奪科研比賽金獎連續2年登全球十強
教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)辦教師摘錄筆記工作坊　協助同學抓重點寫筆記培養自主學習
10:00 2024/09/27
教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)辦教師摘錄筆記工作坊　協助同學抓重點寫筆記培養自主學習
教評專欄｜裘錦秋中學(屯門)考試加油站　以愛勉勵學生努力前行
10:00 2024/11/22
教評專欄｜裘錦秋中學(屯門)考試加油站　以愛勉勵學生努力前行
教評專欄｜屯門裘錦秋中學家校合作辦「早餐日」　教導學生別忽略身體培養吃早餐習慣
10:00 2025/01/17
教評專欄｜屯門裘錦秋中學家校合作辦「早餐日」　教導學生別忽略身體培養吃早餐習慣
教評專欄｜裘錦秋中學（屯門）陸運會遇元宵風雨　師生AI出燈謎鬥力鬥智盡興而歸
10:00 2025/03/21
教評專欄｜裘錦秋中學（屯門）陸運會遇元宵風雨　師生AI出燈謎鬥力鬥智盡興而歸

你可能感興趣

學校動態｜裘錦秋中學三大方向培養學生自主學習　讓學生了解自己再與老師溝通達相輔相成效果
16:25 2024/08/05
學校動態｜裘錦秋中學三大方向培養學生自主學習　讓學生了解自己再與老師溝通達相輔相成效果
國際科研比賽｜香港5校中學生聯隊揚威巴黎　勇奪科研比賽金獎連續2年登全球十強
09:00 2024/11/02
國際科研比賽｜香港5校中學生聯隊揚威巴黎　勇奪科研比賽金獎連續2年登全球十強
教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)辦教師摘錄筆記工作坊　協助同學抓重點寫筆記培養自主學習
10:00 2024/09/27
教評專欄丨裘錦秋中學(屯門)辦教師摘錄筆記工作坊　協助同學抓重點寫筆記培養自主學習

最新專欄文章

教評專欄｜蒙黃花沃紀念小學辦幼稚園生STEAM　動手製飛機學習航空知識
2025/04/11
教評專欄｜蒙黃花沃紀念小學辦幼稚園生STEAM　動手製飛機學習航空知識
教評專欄｜風采中學輔導周師生齊玩「舒得起」　校內透過尖叫露營體驗學習應對壞情緒
2025/04/04
教評專欄｜風采中學輔導周師生齊玩「舒得起」　校內透過尖叫露營體驗學習應對壞情緒
教評專欄｜羅陳楚思中學創作皮影戲　啟發學生潛能承傳中華文化
2025/03/28
教評專欄｜羅陳楚思中學創作皮影戲　啟發學生潛能承傳中華文化
教評專欄｜裘錦秋中學（屯門）陸運會遇元宵風雨　師生AI出燈謎鬥力鬥智盡興而歸
2025/03/21
教評專欄｜裘錦秋中學（屯門）陸運會遇元宵風雨　師生AI出燈謎鬥力鬥智盡興而歸
教評專欄｜何福堂小學辦反太空油毒品活動　警校合作助學生抵抗誘惑
2025/03/14
教評專欄｜何福堂小學辦反太空油毒品活動　警校合作助學生抵抗誘惑
屯門區 美食 輕鐵 中學 屯門 港鐵 交通

最高瀏覽

2025預言｜李居明談7月毀滅式災難預言　憑行星逆轉算出大凶兆之期：呢個月先大鑊
2025預言｜李居明談7月毀滅式災難預言　憑行星逆轉算出大凶兆之期：呢個月先大鑊
甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生
甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生
救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天
救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天
急症室最長等候時間（04月18日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月18日 時間04:05）
港鐵車費｜內地女生搭港鐵坐頭等做錯1事　落馬洲至北角車資$XXX自嘲：冤種
港鐵車費｜內地女生搭港鐵坐頭等做錯1事　落馬洲至北角車資$XXX自嘲：冤種