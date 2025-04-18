教評專欄｜裘錦秋中學（屯門）師生同遊輕鐵車河　細味屯門感受生活點滴

【裘錦秋中學（屯門）/輕鐵】寒流突襲下的暮春時節，氣溫驟降，細雨紛飛，寒意並未能阻擋一群對輕鐵極具熱情的小學生，在本校高中學生的帶領下，笑聲伴隨著風聲，以充滿期待和興奮的心情在青山村的月台等候專用輕鐵車廂到站，輕鐵之旅緩緩拉開帷幕。

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裘錦秋中學（屯門）︱首次與港鐵合作參與學習之旅

輕鐵是屯門、元朗和天水圍這一帶的特有交通工具，是我們生活的一部份，但可以乘搭專用輕鐵進行學習之旅則是前所未有的機會，所以心情確是十分興奮。這次學習活動既是輕鐵遊，也是學習寫作的機會，同時可以了解屯門著名的美食，旁及了解屯門區內同屋邨的特色，是一次屯門區內的深度遊。​

當列車抵達山景南站，三幅巨型貓貓壁畫瞬間吸引了所有人的目光。壁畫上，三隻形態各異的貓咪躍然牆上，其中瞪著圓溜溜的眼睛，好奇地打量著這個世界，真是可愛極了。當這三隻貓咪遠離後，車廂裡的氣氛依然活躍熱烈。是次活動的另一靈魂人物是小學生極之喜愛的蕭欣浩博士，當蕭博士開始進行有關輕鐵的問答遊戲時，車廂內的小學生立即包圍著他，期待能搶先作答。問題剛出口，小手便如雨後春筍般舉了起來，實在難以辨別快慢，只能輪流逐一說出輕鐵站名，但不能重複。孩子們踴躍搶答，車廂裡充滿了歡聲笑語。

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裘錦秋中學（屯門）︱難忘經過洪天路巴士廠

從山景南站開始，蕭博士以寫作的角度介紹同屋邨的顏色，以色調為主線介紹輕鐵沿線的屋邨，視覺描述生動又易於記憶，小學生專心聆聽的樣子十分可愛。隨著列車緩緩駛入兆康站，孩子們的搶答活動暫時告一段落。我們可以在兆康站停留十五分鐘，觀察月台以及周遭的環境，拍攝月台上的廣告，要完成指定的學習活動，同時看著人來人往，熱鬧非凡。我們站在月台看著一列列輕鐵進站出站，感受著這座交通樞紐的繁忙與活力。這十五分鐘是難能可貴的時間，與平時短短的靠站時間不可同日而語。

這行程最令人難忘的是可以經過洪天路巴士廠，旁邊輕鐵緊急月台（平時不會予乘客參觀或到達的），再向屯門市中心方向駛去，沿途不斷聽到不同的美食名稱，確是一趟尋味屯門之旅。在屯門碼頭站的停留時間，不僅是我們不斷拍照的時間，途人亦對我們的專用輕鐵車廂極感興趣，分不了主客了。

裘錦秋中學（屯門）︱參觀輕鐵駕駛室

在回程的輕鐵上，孩子們包圍著蕭博士，嘰嘰喳喳地討論著剛才的題目。窗外，青山村的輪廓漸漸清晰，我們的輕鐵之旅也接近了尾聲。這一趟旅程，不僅讓我們欣賞到了沿途的獨特風景，我們同時有機會參觀駕駛室，更感受到了輕鐵車廂內濃厚的學習氛圍和孩子們的純真活力。​

輕鐵，宛如一條紐帶，串聯起屯門的各個角落，見證著人們生活中的點點滴滴。這次從青山村開始的旅程，也將成為我們心中一段美好的回憶，期待我們可以再次與輕鐵共同探索更多於屯門的美好事物。衷心感謝輕鐵公司的員工使我們有如此難忘的學習之旅，令寒冷的暮春充滿和煦。

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