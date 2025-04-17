國家安全｜職工會條例修訂刊憲　賦權當局可基於國安考慮拒絕工會登記

《2025年職工會（修訂）條例草案》今日（17日）刊憲，禁止干犯國安罪行人士擔任工會職員，亦可基於國安考慮拒絕工會登記。《條例草案》將於本月30日提交立法會進行首讀及二讀。

勞福局指，《條例草案》旨在修訂《職工會條例》及其附屬法例，以賦權職工會登記局局長可基於維護國家安全的需要，拒絕職工會的登記或合併申請； 禁止被裁定犯危害國家安全的罪行的人，在任何職工會任職或簽署任何職工會的登記申請書；就職工會收取和使用境外勢力提供的資助或捐贈，施加限制。

勞工處發言人說：

修訂建議將加強職工會登記局局長監督及管理職工會的法定權力，更有效履行在《香港國安法》及《維護國家安全條例》（2024年第6號）下維護國家安全的責任。修訂建議同時顧及香港居民組織和參與職工會的自由和權利，對合法合規職工會的運作不會構成負面影響。



勞工處發言人續說，如《條例草案》獲順利通過，修訂條例將在刊憲當日後的六個月屆滿時實施，期間勞工處會加強宣傳及解說工作，協助職工會理解及遵行有關修訂。

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