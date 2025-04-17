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迪士尼20周年｜3大新表演6.28登場　最大型花車巡遊添洋紫荊裝飾、夜間匯演結合八大視覺特效【多圖】

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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花車巡遊《迪士尼好友巡遊派對》，演出長達30分鐘，部分花車亦加入地道元素，運用象徵香港的洋紫荊花作裝飾。（陳靜儀攝）

香港迪士尼樂園即將踏入開幕20周年，樂園今日（17日）舉行「20周年奇妙紅地毯派對」，率先公布將於6月28日正式展開為期一年的慶祝活動。

屆時將推出三大全新演出，包括樂園歷來最大型的花車巡遊，加入象徵香港的洋紫荊花裝飾；全面升級的夜間匯演結合八大視覺特效；以及首個以演唱會形式呈現的城堡舞台演出。

升級夜間煙火表演

首個亮點節目為全新《迪士尼好友巡遊派對》，演出長達30分鐘，為樂園歷來最大規模的花車巡遊。巡遊設有11架全新主題花車，逾30位迪士尼角色輪番登場，其中包括《熊抱青春記》的紅熊貓美美首次現身。

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迪士尼樂園度假區娛樂事務執行總監利保樂表示，是次花車設計為香港迪士尼獨家製作，主題涵蓋多部人氣作品，包括《反斗奇兵》、《優獸大都會》、《超能特攻隊》、《怪獸公司》、《沖天救兵》、《玩轉腦朋友》、《魔法滿屋》、Duffy與好友、迪士尼公主等。其中以《魔法滿屋》為主題的「神奇家族之家」是巡遊中最大型花車，設有互動動畫元素，如跳舞地磚、會笑的百葉窗及發光門戶，打造視覺盛宴。

加入本地元素

表演期間，米奇與好友更會現場打鼓，增添節奏感。部分花車亦加入地道元素，運用象徵香港的洋紫荊花作裝飾，展現本地特色。

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第二個新表演為夜間匯演《迪士尼星夢光影之旅：星空派對》，表演將延伸至整條美國小鎮大街，歷時約30分鐘。迪士尼角色穿上全新20周年派對服飾，表演又結合八大視覺特效，包括立體光雕投影、無人機、水幕投影、噴泉水柱、火焰、激光、舞台燈光和煙火效果，創造出360度沉浸式觀感。

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迪士尼樂園度假區娛樂事務創意總監尹芊彤介紹，故事由仙女教母施展魔法，將夜空中的巨型時鐘升起揭開序幕。米奇其後召喚奇妙仙子、三位小仙女一同佈置夢想城堡，再邀請《玩轉極樂園》的米高，以及《公主與青蛙》中的蒂安娜為表演注入音樂色彩。最後，在《阿拉丁》的精靈及一眾朋友加入下，無人機將於夜空拼出米奇與「20」周年標誌，為整場匯演畫上高潮。

演唱會形式呈現城堡舞台演出

至於第三項全新演出是《迪士尼好友Live：城堡派對》，將於城堡舞台演出，歷時約15分鐘。表演以演唱會形式呈現，配合全新主題曲、大型LED屏幕、煙霧及煙火效果。多位迪士尼角色及公主將換上全新派對禮服亮相，包括米奇、貝兒、蒂安娜等。

樂園同時將推出電子互動體驗，遊客可透過手機應用程式，免費換領限量主題相框的紀念數碼照片。

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