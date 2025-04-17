財案2025｜黎棟國促政府下定決心取消過時公務員職位　鄧家彪：冀公務員「人少辦大事」

立法會大會今日續會，繼續就《2025年撥款條例草案》恢復二讀辯論。新民黨議員黎棟國指，對於擬削減1萬個公務員職位，認為當局應該提出更多相應的應對措施，包括下定決心取消所有過時的職位，更要仔細考慮「局署合拼」。

黎棟國表示，當局更要強化公務員的自理能力及管理，善用現有資源做適當的調撥，在不增加資源之下，優化公務員福利，藉此可招募及保留優秀的公務員。

工聯會議員鄧家彪期望公務員可以「人少辦大事、人少辦多事」，透過整合資源，善用科技和電子政務改革施政的效能，並且訂立提高成效及減少負擔的部門指標評估和問責方式。

朱國強：削學生津貼等沒與民共議

教育界議員朱國強表示，新一份預算案令來年教育開支預算全線下跌，減幅高達3.7%，對此深感憂慮。他舉例教育局取消新學年2500元的學生津貼，考慮到市民不會接受「一刀切」，早前公開建議先減半，再按情況以不同額度削減，惟當局寸步不讓，「只係睇到減赤削支出的長官意志，睇唔到與民共議、有商有量、共度時艱」。

朱國強再引述國家頒布的《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》，指國家明文要求教育支出要「只增不減」，香港卻大減3.7%，不符合國家策略，亦對本港長遠發展有害無益。

陸頌雄：再窮都不能夠窮教育

工聯會議員陸頌雄亦認為今次預算案的最大爭議，就是在「零諮詢」的情況下突然取消2,500元的開學津貼，不單令很多家長大失預算，更提及澳門政府近日就0至3歲的嬰幼兒每個月為家長提供1,500元的育兒津貼，直言「令人質疑政府取消開學津貼是不是和鼓勵生育的政策背道而馳呢？」

陸頌雄強調「再窮都不能夠窮教育」，指出當局為配合「資源效率優化計劃」，額外節省百分之二經常開支，同時又額外節省40億元，即總共62億元，成為眾多的政策局之中削減資源最多的一個 ，當局解釋是由於學生人數減少所致，但事實上教育開支佔本地生產總值不足4%，不單止遠低於經合組織國家的比例 ，也略低於全國的4%的標準 。

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