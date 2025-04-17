奪命提示︱張彥博改乖仔形象演「白髮奸角」　為角色激減17磅留後遺症

【奪命提示 / 張彥博 / 葉蒨文 / 鍾嘉佑】文偉鴻（Jazz）監製的TVB劇《奪命提示》在本周再有三大新角色登場，分別是女神級小花葉蒨文（Sophie）飾演的子瑜（鍾嘉佑飾）親生媽咪劉惠芳、張彥博飾演的「頭盔男殺手」凌烈、及莊易羚飾演的「狙擊殺手女」韓楓。

當中張彥博（Bob）一洗一貫的乖仔、書卷味及斯文形象，以重量級奸角身份在《奪命提示》登場。

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阿Bob為告別招牌Baby Face及更配合角色下了不少苦功，於短短2個月左右激減8公斤（約17至18磅），並不停曬燈甚至「油黑」自己。

阿Bob昨晚接受TVB.COM訪問時，笑言由於角色大部分時間「笠到實」，故有時只能以嘴巴及眉毛做戲，並感激Jazz給予不少指導：「冇晒眼神做戲係我第一次，所以只能靠個嘴同埋動作去完成成件事，其實好大難度。不過Jazz好好，佢教咗我幾個動作，連笑容都有tune我，又教我個大方向係要恥笑同挑釁多啲對手，畀好多意見我，真係好感謝佢。」Bob又指拍攝前還有不斷研究如何令自己變得更猙獰及樣衰。

▲ 《奪命提示》張彥博

奪命提示︱天生多白頭髮

談到殺氣Level up，Bob笑言全靠《一屋老友記》阿哥歐陽震華及監製「嘟嘟」方駿釗教路：「佢哋有提過我點去控制眼神，因為我一用力就會寸，所以嚟到呢套就可以用盡個力去望人。」

不少網民覺得阿Bob的全新白頭佬造型眼前一亮，阿Bob透露原來他是天生如此髮色，並謂自中學時開始已有白髮，多年來都是keep住染黑才打造出之前的Image：「呢個（白）髮色係我由《金宵》之後開始留出嚟，嗰時我覺得公司係好錫我嘅，大部分可以啱我做嘅角色都畀我做過晒，只係我嘅外形限制咗好多可能性，所以我想有啲改變，我就將自己天生嘅髮色留番出嚟，嗰時都唔知效果係點。但有一日我喺canteen見到Jazz，之後就有咗呢個角色，收到劇本嗰時真係超興奮。」

▲ 《奪命提示》張彥博

可能就是因為這個決心轉變，造就了阿Bob凌烈這個角色。他又談到以往為了keep住黑髮Look，5、6日便要染一次頭髮。

談到為演出身輕如燕的感覺而激減17磅，阿Bob笑言有「後遺」，並一度影響拍攝：「我出場嗰場戲係發生咗小插曲，因為嗰排戒澱水戒得太勁，冇乜力跑，監製（文偉鴻）叫我用啲力，我就只能拼盡全力、同埋搏埋個老命咁去跑；其實平時都有跑開，只不過嗰日狀態真係唔夠完美。」這次亦是阿Bob首度挑戰打戲，而在後續的劇情中，更會有大量大展身手機會。

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