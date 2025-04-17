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迪士尼20周年｜買4張年票即享8折限時優惠　將推逾300款獨家紀念商品【多圖】

港聞

撰文： 何畯新

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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買4張年票即享8折限時優惠，將推逾300款獨家紀念商品。

配合開園20周年慶祝活動，香港迪士尼樂園及三間主題酒店將於6月28號後陸續推出多款主題商品及餐飲體驗，涉及逾300款紀念商品及逾80款主題美食。年票「奇妙處處通」亦迟即日起推出限時優惠，凡購買4張或以上可享八折。

園方表示，商品將分為六大系列推出，涵蓋文具、玩具、服飾及家品等多個類別。酒店方面亦會提供「派對房間慶祝禮」、DIY紀念品活動及限定禮品。

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樂園多間餐廳及小食亭亦同步推出多款新套餐及小食，園內的火箭餐廳、皇室宴會廳等主題餐廳將提供全新主題套餐；而中菜廳雲龍軒則推出以20款食材熬製的特色湯品，呼應20周年主題。

票務方面，售價$859的「雙重暢玩」門票優惠將延長至7月31日，香港居民可憑一個價錢兩次入園；年票「奇妙處處通」亦設限時優惠，即日至6月30日期間購買四張或以上可享八折。

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另外，全新20周年「迪士尼尊享卡」亦將於5月26日開售，持卡遊客可優先體驗遊樂設施及預留觀賞表演區。

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