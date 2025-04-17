電動車牌費｜按kW分5級收費　3年後最貴每年1.1萬元

政府提出調整電動私家車牌照費架構，把電動私家車的牌照費結構按額定功率分為5個層級，額定功率為75千瓦（kW）或以下者為首個層級，涵蓋入門級的電動私家車，其後以每50千瓦按四級遞增至最高層級的225千瓦，涵蓋高性能的電動私家車。

運輸及物流局今日（17日）向交通事務委員會提交文件，建議將電動私家車的牌照費訂立在低於燃油私家車的水平，配合鼓勵駕駛者轉用電動私家車的方向 ，並考慮到眾可負擔程度，調整會分3年進行。以TESLA 、BYD比亞迪、BMW寶馬的電動車型號為例，新收費如下：

電動車額定功率（千瓦） 2025 年底至2026年12月

（涵蓋4個月寬限期） 2027年 2028年 ≤ 75 1,500 2,000 3,000 > 75 – 125 2,000 3,000 5,000 > 125 – 175 2,500 4,500 7,000 > 175 – 225 3,000 6,000 9,000 > 225 5,000 8,000 11,000

按照上述的建議牌費架構，至2028年的牌費水平與現時燃油車的牌費比較，仍會低25%至40%。按現時的登記 電動私家車分佈，有99%的車輛處於第一、二及三層級；而處於第四及第五層級的車輛數目比例僅分別為1%和0.1%。

按建議調整電動私家車的牌照費，估計可為政府在2025-26、2026-27及2027-28起分別帶來約3300萬元、2.2億元及5.5億元額外收入。

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