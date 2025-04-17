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電動車牌費｜按kW分5級收費3年後最貴每年1.1萬元　汽車會：更公平合適

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 6 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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政府提出調整電動私家車牌照費架構。（資料圖片）

政府擬調整電動私家車牌照費架構，按額定功率分為5層級，分3年上調，最終加至每年最高1.1萬元，佔燃油車牌費7成半。汽車會指新計法更公平和合適，建議政府提供誘因鼓勵駕駛者使用低功率、續航力高的電動車。

電動車牌費現時以重量計算，淨重不超過1公噸的電動車每年牌照費572元，其後每250公斤附加費124元，平均每年牌照費約1,100元，與燃油私家車按引擎汽缸容量計算相差6倍。

運輸及物流局今日（17日）向立法會交通事務委員會提交文件，建議將電動私家車的牌照費訂立在低於燃油私家車的水平，配合鼓勵駕駛者轉用電動私家車的方向。考慮到公眾可負擔程度，調整會分3年進行，料3年間可為政府帶來約8億額外收入。

新收費下，額定功率為75千瓦（kW）或以下者為首個層級，其後以每50千瓦，按4級遞增至最高層級的225千瓦，第1年調整後5層收費介乎1,500至5,000元，3年後調整至介乎3,000至11,000元，屆時佔燃油車牌費比率介乎6成至7成半。

電動車額定功率（千瓦）2025 年底至2026年12月
（涵蓋4個月寬限期）		2027年2028年佔燃油車牌費比率（差額）
≤ 75$1,500$2,000  $3,00060%（$1,960）
> 75 – 125$2,000$3,000$5,00068%（$2,384）
> 125 – 175$2,500$4,500$7,00071%（$2,815）
> 175 – 225$3,000$6,000$9,00073%（$3,246）
> 225$5,000$8,000$11,00075%（$3,580）

以重1,828公斤的Tesla Model 3為例，按現時計算方法，一年牌費為1,182元；新收費下則屬第3層級，3年後牌費上調至7,000元，大增近5倍，佔燃油車牌費71%。

汽車會永遠榮譽會長李耀培向本報表示，贊成改以額定功率計算電動車牌費。他指出，以往SUV（運動型多功能車款）等較重的電動車電池續航力較長，卻需付昂貴牌費；相反較輕的「超跑」電動車轉速快、用電多，牌照費較便宜，形容收費調整後更公平及合適。

低功率續航力高　倡供誘因選購

李續指，調整後電動車牌費雖然有上調，但燃油車牌費仍是最貴，認為當局建議符合鼓勵駕駛者轉用電動車的方向。他認為，牌費並非駕駛者選購電動車的主要決定因素，建議當局提供誘因，鼓勵他們使用低功率、續航力高的電動車。他舉例指，額定功率75千瓦或以下的電動車一般每兩星期充一次電，而額定功率高於100的電動車或需每星期充電，倘政府可向低功率、續航力高的電動車車主就牌照費、「一換一」登記稅額外提供優惠，料可吸引車主選購相關車款，紓緩充電位不足問題。

同時，政府建議調高20項交通違例事項定額罰款水平，包括違例泊車罰款由320元調高至400元；超速駕駛、超重駕駛、在限制區內上落乘客等罪行，定額罰款額調整至480元至1,500元不等。

停車收費錶的最高收費，則由每15分鐘2元調整至4元，即每小時最高收費為16元。當局估計未來兩年能為政府帶來約5.9億額外收入。

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汽車 運輸及物流局 比亞迪 Tesla 電動車 牌照費

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