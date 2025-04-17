復活節文告｜周守仁提到特朗普關稅戰　籲最黑暗時刻也不要失去希望

復活節將至，天主教香港教區主教周守仁樞機發表復活節文告。他提到，美國總統特朗普宣布不同的關稅方案，全球情緒變得黯淡、擔憂和悲觀，但強調即使在最黑暗的時刻，也不要失去希望。

周守仁在復活節文告中說，在撰寫文告時，特朗普宣布了針對全球各國和地區不同的關稅方案，全球情緒變得黯淡、擔憂和悲觀，人們愈來愈擔心全球經濟可能出現衰退。這跟困擾全球的區域戰爭、地緣政治緊張局勢和自然災害可能同時出現，那些經濟條件差、國際或社會地位低微的人民，永遠是最受苦的一群。

周守仁：習以為常的國際條約和慣例 看似在眼前逐漸瓦解

周守仁提到，

第二次世界大戰後各國多年來建立的所謂「國際社會」究竟發生了甚麼變故？公認的世界秩序在不同程度上支持著我們在商業、金融、跨境流動、國際社會政治事務等領域的運作，如今這些秩序又何去何從？然而，這些我們習以為常的國際條約和慣例，看似在我們眼前逐漸瓦解，同一時間又看不到任何可替代的世界秩序，能夠重建人們的信心。 我們留意到出現了根本性的改變，但面對這些改變時卻感到無助。我們能否影響國際情緒的演變軌跡？還是，我們必須扮演坐以待斃的角色，任人宰割？

他說，當耶穌在十字架上受難之後，這福音卻不被全部門徒所接受，許多人視耶穌會帶來個人風險而逃走。當耶穌被釘十字架後，一切關乎其盼望與計劃，都變得毫無意義。他強調，

光明告訴世人，黑暗永遠不是絕對的，邪惡和死亡不會得意到最後。因此，為我們和世界來說，最重要的是，即使在最黑暗的時刻，也不要失去希望。

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