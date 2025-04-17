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藝人創業 | 《三命》陳佩思赴泰修讀藍帶　開餐廳推嶄新法泰fusion體驗

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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陳佩思近期憑《三命》聲名大噪，更與友人合資於上環荷里活道開設法國餐廳。(​​​​​​​梁偉榮攝)

近日viutv劇集《三命》迎來大結局，劇中陳佩思飾演信媽「林寶燕」引起觀眾回響。現實中，Pancy同樣值得大家注意，她修讀「藍帶」後學以致用，與友人合資於上環開設法國餐廳，帶來適合港人口味的法國菜。

陳佩思（Pancy）從小嗜吃，甚麼食物也可以放入口，曾跟胞妹食自助餐食到嘔，非常誇張。她形容當時並不懂品嘗食物，長大後才對食物有所追求。Pancy嗜食，卻少有進出廚房，一日三餐都由外婆或父親包辦。直至疫情期間終迎來下廚的機會。「疫情禁堂食，我從無諗過有一日會出唔到街食飯。」她以一道佳餚為例︰「當時我好想食龍蝦泡飯，惟有自己煮。」

去年Pancy遠赴泰國一年修讀為期九個月的藍帶課程。(受訪者提供)

有次Pancy上網學習製作「麵糊」，對麵糊的狀態感到困惑，勾起她的廚藝興趣，Pancy當時正拍攝《三命》，但由於限聚令，拍攝一再順延，讓她開始有轉向飲食發展的念頭。「鼎爺同肥媽都是成功例子，同埋以前廚師經常被人稱為廚房佬，但依家已經叫chef，講摘星講米芝連，成件事好有型，同當年廚房佬是兩回事。」她深思哪種行業可以跟演藝事業有關連︰「如果我用一個chef的角度去主持飲食節目，就不止是一個普通主持。」

炙燒Padthai醬龍蝦伴日本海膽為Pancy的拿手菜式。(受訪者提供)

藍帶課程分3級制

自此她就決心讀廚，並向畢業於藍帶的朋友了解︰「藍帶會教最傳統的法國菜，要讀名校，當然要揀最出名的課程讀！」Pancy原打算到法國修讀，卻遭朋友勸阻︰「大部分去法國讀藍帶的本身已是廚師，深造之餘只等待被挑選成為米芝蓮大廚，而且法國課程勁嚴厲，有學生被滾湯淥到起水泡，都要落堂先可處理。」基於不想有壓力，Pancy選擇到西班牙就讀，但抵達當地首日她即有回港的想法，她遇到的生活差異及言語不通，令她難以想像要在西班牙生活一年，這時更收到婆婆中風的消息，幾經轉折後終決定在泰國開展其「藍帶」課程。

經典的法式朱古力心太軟是餐廳的必食甜品。(​​​​​​​梁偉榮攝)

整個藍帶課程為期9個月，分為初、中、高級3部分，Pancy回想首日穿上廚師服有如拍戲，感覺既不真實又特別。初級課程主要圍繞刀功、調醬、熬湯等基礎工。「切不同食材、熬製不同湯底，學整汁、薯蓉，都是配菜，要由配菜學起。」中級課程就開始學習製作不同味道的菜式︰「3個鐘內一個人批薯仔皮、煮配菜、負責扒爐、調製醬汁、製作甜品，每一樣都要自己準備，所以係好忙！」直至高級課程時，就會學習擺盤及不同烹調手法的菜式、當中包括焗、煎、蒸、煮；考試時要煮兩種食材，以不同烹調手法製作並要帶出不同的色彩，同《Master Chef》差不多！」

Pancy對信媽「林寶燕」一角受觀眾歡迎感到受寵若驚。(受訪者提供)

課餘按摩行街舒壓

由於烹調過程非常忙亂，經常都會遇上危險︰「好像拋鑊時忘記用毛巾包住鑊柄焫到手，有同學幾乎每日都切到手，常會聽到慘叫聲，後期都習以為常。」除受傷外，到外國留學難免有思念家人，她亦不例外︰「初時很掛住屋企同隻貓，但我慶幸我在泰國讀藍帶，那裏不會有陌生感覺，我又會去按摩行街，像去旅行一樣，而且每個月都有朋友過來泰國旅行。」壓力也因此得以紓緩。

修畢藍帶課程回港後，Pancy經常聽到朋友希望一嘗她的手藝，更有朋友向她招手合資開法國餐廳，她就本著學以致用的心態投身餐飲行列。她以往曾涉足時裝及零食生意，均以虧損離場，但開法國餐廳卻沒有陰影。「我反而慶幸有過去兩次失敗嘅經驗，讓我從中反思並作出彌補，而且今次我會有更大信心，因為我真係有落手落腳在廚房做了9個月！」

Pancy感謝杜sir 及「老公」張錦程在拍攝過程中的指導。(受訪者提供)

籌備過程中，Pancy主要負責餐單設計，她深明港人的飲食文化，就將法國菜加以調節。「我做的不是最正宗的法國菜，讀藍帶時我會趁放假去學泰國菜，又會請教同學，慢慢就對泰國菜有所認識，設計菜單時就加入泰國元素。」Pancy拿手的龍蝦菜式就充分體現法泰fusion，先採用新鮮龍蝦，然後在蝦肉塗上padthai醬，再加以火炙，旁邊佐以新鮮日本海膽。意念源於一次她跟朋友到一間fusion法國菜用餐，菜式配搭上衝擊她對法國菜的既有想法，但朋友一句「好食咪得囉！」喚醒Pancy經營餐廳不應墨守成規。近期，Pancy正構思將深受港人歡迎的麻辣加入法式乳鴿當中，望為食客帶來港法fusion的法國菜體驗。

演藝廚藝雙綫發展

Pancy因劇集《三命》而聲名大噪，一切要追溯2017年她參與杜Sir執導的《三人行》，原為跟組演員的Pancy被副導演臨時找來頂上飾演只有兩句對白的護士，最後拍攝順利收貨。自此，她就開展跟銀河映像及杜Sir的緣份，往後斷斷續續合作近7年。直至《三命》開拍前，杜Sir先後透過電話和親身見面聯絡她，讓她嘗試「林寶燕」一角，這是Pancy出道以來戲份最重的角色，要跟不同前輩及當紅演員做對手戲，她自言不覺緊張或有壓力。「緊張只會咩都做唔到，也不會期望角色會令自己得到甚麼，隨遇而安就夠。」對於角色受到網民喜愛，Pancy有感受寵若驚，認為都是劇本的功勞，帶出大眾對「媽媽」的共嗚。

今日是Pancy的生日，她希望未來日子有更多有趣事發生在她身上。(​​​​​​​梁偉榮攝)

《三命》播出後，Pancy坦言收到不少導演邀約洽談合作或試鏡，她相信未來能夠在經營餐廳和拍戲兩方面取得平衡，並不需二擇其一做取捨。本月17日是Pancy的生日，問到生日願望時，她認為《三命》在生日月播出已是特別又難忘的禮物，希望往後不論是演藝還是生活都能遇上更多有趣事。

髮型︰TommyWong hair corner
化粧︰wyenu

INFO︰
Bacchus Wine & Restaurant
營業時間︰12nn-11pm
電話︰3750 5200
地址︰上環荷李活道233 號荷李活商業中心3樓

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