  • 25°C
香港時間：2025417日 (四) 17:24

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

關稅戰｜總商會原定月底訪美　林健鋒：基於中美貿易環境波動　決定延後行程

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林健鋒今日（17日）指，基於中美貿易環境波動，政策不確定性高，決定延後總商會訪美行程。（資料圖片）

香港總商會代表團原定趁國泰航空的達拉斯航綫首航，本月24日訪問美國，約見商界代表等。不過，作為代表總商會的立法會議員林健鋒今日指，基於中美貿易環境波動，政策不確定性高，總商會決定延後訪美行程。

全國人大前常委譚耀宗昨日提醒，總商會訪美，要具體拿捏尺度，民間交流完全沒有問題，但與政府交流就無需要，「仲有咩好講？美國政府招招針對香港，最近又對內地同香港官員實施制裁。」至於國會議員，他亦認為要相當小心：「如果人家利用你做宣傳，就無謂啦。又或者『噴』到你一面都係，咁有咩謂呢？」

林健鋒昨日表示，香港與美國的民間交流不應該中斷，「美國收的關稅，完全是從美國人口袋裏搶出來的，有很多美國的入口商都跟我們說，他們看得很淡，可能他們是第一個『跪低』、失業，因為他做不了生意，都應付不了日常的開支，所以第一個倒下來的，我們覺得很可能是美國商界人士。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【商會訪京】總商會引述夏寶龍：外國投資者無需擔心香港營商環境出現變化
17:24 2023/11/10
【商會訪京】總商會引述夏寶龍：外國投資者無需擔心香港營商環境出現變化
財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬
15:37 2025/02/11
財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬
民間外交｜中美關係緊張無阻民間外交　林健鋒：總商會擬4月訪美
16:13 2025/02/06
民間外交｜中美關係緊張無阻民間外交　林健鋒：總商會擬4月訪美
港美關係︱制裁香港條款納美國《國防授權法案》　港府︰嗤之以鼻無懼要脅
16:11 2024/12/26
港美關係︱制裁香港條款納美國《國防授權法案》　港府︰嗤之以鼻無懼要脅
美國制裁｜林定國：有關制裁不影響工作和生活　國安公署：美制裁必受回擊
15:40 2025/04/01
美國制裁｜林定國：有關制裁不影響工作和生活　國安公署：美制裁必受回擊
關稅戰｜夏寶龍批美蠻橫霸道：「不是要我們的稅　是想要我們的命」
10:44 2025/04/15
關稅戰｜夏寶龍批美蠻橫霸道：「不是要我們的稅　是想要我們的命」

你可能感興趣

【商會訪京】總商會引述夏寶龍：外國投資者無需擔心香港營商環境出現變化
17:24 2023/11/10
【商會訪京】總商會引述夏寶龍：外國投資者無需擔心香港營商環境出現變化
財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬
15:37 2025/02/11
財政預算案2025｜總商會倡限65歲以下長者一年享750程2蚊優惠　按通脹調整公僕薪酬
民間外交｜中美關係緊張無阻民間外交　林健鋒：總商會擬4月訪美
16:13 2025/02/06
民間外交｜中美關係緊張無阻民間外交　林健鋒：總商會擬4月訪美
制裁 譚耀宗 林健鋒 關稅 美國 立法會 香港總商會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來