關稅戰｜總商會原定月底訪美　林健鋒：基於中美貿易環境波動　決定延後行程

香港總商會代表團原定趁國泰航空的達拉斯航綫首航，本月24日訪問美國，約見商界代表等。不過，作為代表總商會的立法會議員林健鋒今日指，基於中美貿易環境波動，政策不確定性高，總商會決定延後訪美行程。

全國人大前常委譚耀宗昨日提醒，總商會訪美，要具體拿捏尺度，民間交流完全沒有問題，但與政府交流就無需要，「仲有咩好講？美國政府招招針對香港，最近又對內地同香港官員實施制裁。」至於國會議員，他亦認為要相當小心：「如果人家利用你做宣傳，就無謂啦。又或者『噴』到你一面都係，咁有咩謂呢？」

林健鋒昨日表示，香港與美國的民間交流不應該中斷，「美國收的關稅，完全是從美國人口袋裏搶出來的，有很多美國的入口商都跟我們說，他們看得很淡，可能他們是第一個『跪低』、失業，因為他做不了生意，都應付不了日常的開支，所以第一個倒下來的，我們覺得很可能是美國商界人士。」

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