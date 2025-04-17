英年早逝｜日劇男星失聯3個月尋回遺體享年24歲　生前受精神疾病困擾

【板垣瑞生／情緒病／精神疾病】日劇男星板垣瑞生今日（17日）驚傳離世，失聯3個月被尋回遺體，終年24歲。

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英年早逝｜失聯3個月今尋回遺體

綜合日媒報道，24歲日本男演員板垣瑞生今日（17日）經家屬證實不幸離世，享年24歲。其家屬透過Instagram發布訃聞，亦撰寫長文透露，自2024年起板垣瑞生受精神疾病所困，但詳情無奈未能向喜歡板垣瑞生的粉絲交代太多，表示將低調處理其後事。據了解，板垣瑞生自今年1月底失聯後，經多方搜尋，當地警方終於在東京都內發現其遺體。

訃聞中寫道，板垣瑞生沉寂多時，準備復出之際卻發生憾事，表示遺憾和悲哀，亦為此向粉絲們致歉。

▲ 板垣瑞生驚傳離世，享年24歲，由家屬代為發訃聞。（IG@mizuki_itagaki_loveandpeace）

英年早逝｜生前受精神疾病困擾 去年憔悴現身涉谷街頭

板垣瑞生生前自稱受精神病困擾，去年3月突然被經理人公司從官網除名，且解散其粉絲團體和相關社交平台的營運。當時有網民稱曾在涉谷街頭碰到板垣瑞生，指他暴瘦，臉頰凹陷、光頭，精神和身體狀態令人擔憂。後來，他在Instagram發文闢謠，公開自己因病住院。當時他澄清即使與經理人公司解約，仍會繼續一切幕前工作。

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英年早逝｜以《所羅門的偽證》勇奪新人獎

板垣瑞生10歲時於澀谷被星探發掘，2014年以電影《吸血大耳窿2》正式出道。2015年憑藉《所羅門的偽證》前後篇榮獲日本電影金像獎新人演員獎，其後陸續參演《閃爍的青春》、《交換謊言日記》等電影，以及NHK大河劇《麒麟來了》、熱門日劇《正直不動產》系列。

生前影視作品如下：

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同場加映：1分鐘自測抑鬱症

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