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賞花攻略｜4月春花魚木樹全港盛開　四大魚木花精選打卡位

親子好去處

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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(圖:Discover Hong Kong FB）

【賞花攻略/木魚花/親子好去處】香港的櫻花季節剛過，但漸暖的4月天，接著上場的另一人氣春花魚木樹正盛開，而九龍品便有不少上佳打卡位可選擇。

魚木（Spider Tree）又可稱為樹頭菜，產地為熱帶亞洲區，是落葉喬木，花瓣呈白色或奶黃色，最高可達15米，抗風力強，喜陽光，樹頂上幼嫩的樹葉更可製成醃菜。

九龍城喇沙利道(攝：＠cmmmik IG）

魚木一年有兩次花期，多數在3月底4月初長葉後開花．9月亦有短暫開花期，康文署的建議賞花地包括摩士公園、太子道西行道樹、大埔海濱公園、天柏路行道樹、天水圍公園。

魚木樹係香港市區常見嘅落葉喬木，花開嗰陣係白色，之後會慢慢變成澄黃；一花雙色非常特別，深淺層次豐富
旅發局Dicvoering Hong Kong專頁，介紹了以下賞花熱點： 

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1/ 太子道西一帶

2/ 聖德肋撒堂

3/ 大角咀櫻桃街行人天橋

4/ 九龍城喇沙利道

其中大角咀櫻桃街公園，佔地約4公頃，由油麻地一直延伸至旺角，每年都有盛放的魚木盛放，附近行人天橋更被花海包圍，不少市民前往拍照打卡，人頭湧湧，十分熱鬧。

賞花 櫻花 Local Tour 旅發局 大角咀 太子

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