鼓勵消費｜Mastercard推年度抽獎活動　加碼派逾400萬元簽賬額獎賞

為提升本地消費氣氛，Mastercard最新宣布，啟動2025年抽獎活動，派發合共超過港幣400萬元簽賬額獎賞。Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳表示，去年抽獎活動成效顯著，所以今年將會擴大活動規模，設有更長的活動期，以及提供更高的簽賬額作為獎賞。

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陳一芳提到，今年Mastercard首季整體簽帳額錄得按年增長，但預計本港零售業及餐飲業市道依然相對緊張。所以接下來也將會不斷尋求更多創新方式，推出更多推廣活動，盡力幫助促進香港經濟。

當中包括聯繫各界商戶，營造一個惠及不同持份者的生態圈。例如去年餐飲集團LUBUDS就與英皇鐘錶珠寶就透過Mastercard進行合作，消費者如在其中一間店鋪消費，就可以拿著單據到另一方的商鋪獲得優惠，期望帶來協同效應。

▲ Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳表示，去年抽獎活動成效顯著，所以今年將會擴大活動規模，設有更長的活動期，以及提供更高的簽賬額作為獎賞。（曾耀輝攝）

而臨近復活節，Mastercard也藉著機會，以「大抽獎」優惠吸引港人在港消費。Mastercard最新宣布，建基去年抽獎活動期間，簽帳額錄得按年雙位數增長，所以今年決定再「加碼」，在季度抽獎中，得獎者最高可獲得388,888元簽帳額，而且Mastercard持卡人只需在活動期間使用合資格的Mastercard 卡消費簽賬，即可參加抽獎，無須事先登記。

每月大派上上「簽」抽獎活動：

即日至2025年6月30日（包括首尾兩天），合資格Mastercard持卡人每一項合資格Mastercard交易都自動獲得一次參加抽獎的機會。

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿活動期間會舉行3輪抽獎，每一輪抽獎細則如下：

第一輪抽獎（4月）：合資格簽賬日期為2025年4月14日至4月30日

第二輪抽獎（5月）：合資格簽賬日期為2025年5月1日至5 月31日

第三輪抽獎（6月）：合資格簽賬日期為2025年6月1日至6 月30日

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿每一輪抽出200位得獎者，得獎者將會各自獲得價HKD$888簽賬額。

每一輪抽奬結果將分別於2025年5月23日、6月24日及7月24日公佈。

﻿﻿﻿季度大派上上「簽」抽獎活動：

即日至2025年6月30日（包括首尾兩天），合資格Mastercard持卡人每一項合資格Mastercard交易都自動獲得一次參加抽獎的機會，海外實體商戶合資格Mastercard交易將獲得5次抽獎的機會，本地餐飲合資格Mastercard交易將獲得10次抽獎的機會。

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿活動將抽出60位得獎者，這些得獎者將會各自得到1份獎品。

Mastercard 會送出總共60份獎品，包括：

價值HKD$388,888簽賬額 - 1名得獎者

價值HKD$128,888簽賬額 - 1名得獎者

價值HKD$38,888簽賬額 - 1名得獎者

價值HKD$8,888簽賬額 - 5名得獎者

價值HKD$3,888簽賬額 - 52名得獎者

﻿﻿抽奬結果將於2025年7月24日公佈。

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