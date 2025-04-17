  • 25°C
香港時間：2025417日 (四) 17:25

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵優惠｜港鐵復活節假期慳錢優惠   八達通羅湖/落馬洲過境1類人免費【附領取方法】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【復活節/港鐵/親子北上】明日（4月17日）起，港鐵趁假期推出慳錢優惠，只要你用八達通於羅湖或落馬洲過境，1類人免費，即睇領取車費優惠方法。

港鐵假期慳錢優惠，八達通羅湖/落馬洲過境1類人免費。(iStock圖)

最新影片︰

童學園
校長專訪｜前柔道港將入長洲轉型當幼稚園校長　融合武術精神塑造幼兒良好品格與毅力

港鐵優惠｜節省更多車費

復活節及五一假期將來臨，不少家長計劃帶小朋友北上旅遊。為了讓家庭出行更方便，港鐵特別推出慳錢限時優惠，明日（17日）至5月5日，推出專為3至11歲小童而設的優惠，讓小朋友憑有效小童八達通即可免費搭乘經羅湖站或落馬洲站的過境車程（不包括機場快綫及輕鐵），即可以節省更多車費！

港鐵優惠｜憑有效小童八達通即可免費

  • 優惠期間：2025年4月17日至5月5日
  • 適用年齡：3至11歲，持有效小童八達通
  • 優惠內容：免費搭乘經羅湖站或落馬洲站的過境車程一次
  • 適用路線：港鐵全線（不包括機場快綫及輕鐵）
  • 換領地點：港鐵站內非付費區的指定數碼服務站或自助換領機

港鐵優惠｜簡易3步教學

  • 步驟【1】進入數碼服務站首頁，點擊「過境車程優惠」
  • 步驟【２】選擇「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面並點擊「領取」
  • 步驟【３】將小童八達通放置於閱讀器上，直至領取成功

完成換領後，小童即可使用該免費過境車程，且在推廣期內可多次重複換領，為家庭假期出行增添更多彈性與便利。

點擊圖片放大
+3
+2

港鐵優惠｜領取地點：

觀塘綫：藍田、觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、九龍塘、石硤尾、油麻地、何文田、黃埔

荃灣綫：荃灣、大窩口、葵興、葵芳、荔景、美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角、佐敦、尖沙咀

港島綫：堅尼地城、香港大學、西營盤、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、杏花邨、柴灣

南港島綫：金鐘、海洋公園、黃竹坑、利東、海怡半島

將軍澳綫：寶琳、坑口、康城、將軍澳、調景嶺、油塘

東涌綫：香港、九龍、奧運、南昌、青衣、東涌

東鐵綫：金鐘、會展、紅磡、旺角東、大圍、沙田、火炭、馬場、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖、落馬洲

屯馬綫：屯門、兆康、天水圍、朗屏、元朗、錦上路、荃灣西、美孚、柯士甸、尖東、紅磡、土瓜灣、宋皇臺、啟德、顯徑、車公廟、沙田圍、第一城、大水坑、恆安、馬鞍山、烏溪沙

機場快綫：博覽館、機場、青衣、九龍、香港

港鐵優惠｜設有「自助換領機」港鐵車站

如果所在車站沒有數碼服務站，家長還可前往以下9個港鐵站的自助換領機進行操作：

  • 羅湖
  • 落馬洲 
  • 上水
  • 粉嶺
  • 石門 
  • 大埔墟 
  • 沙田 
  • 欣澳
  • 迪士尼

港鐵優惠｜免費車程使用規則：

  • 每次換領一程，並需在同日下一車程使用，否則將被取消。
  • 優惠不可用於機場快綫及輕鐵，且經尖沙咀或尖東站轉綫的車程也不適用。
  • 如選擇乘坐東鐵綫頭等車廂，需支付額外費用。
  • 每程使用後，可於推廣期內再次換領。

資料來源：港鐵

更多相關內容︰

親子好去處｜舊啟德機場跑道大變身　運動+娛樂+生活休閒體驗新地標

復活節優惠｜蘇寧手機數碼產品低至34折　買滿即減補貼折上折+送網店優惠碼

復活節2025︱點解復活節叫Easter？　一文看清節日由來/象徵物/慶祝活動

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜Cinnamoroll復活節現身AIRSIDE　5米毛絨絨玉桂狗勁吸睛
11:28 2025/04/11
親子好去處｜Cinnamoroll復活節現身AIRSIDE　5米毛絨絨玉桂狗勁吸睛
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池
12:30 2025/04/12
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池
親子好去處｜合和酒店復活節匹克球住宿套餐　包3人半自助晚餐+自助早餐＋免費玩匹克球1小時
10:44 2025/04/14
親子好去處｜合和酒店復活節匹克球住宿套餐　包3人半自助晚餐+自助早餐＋免費玩匹克球1小時
復活節優惠｜蘇寧手機數碼產品低至34折　買滿即減補貼折上折+送網店優惠碼
19:10 2025/04/16
復活節優惠｜蘇寧手機數碼產品低至34折　買滿即減補貼折上折+送網店優惠碼
親子好去處｜舊啟德機場跑道大變身　運動+娛樂+生活休閒體驗新地標
今日 13:07
親子好去處｜舊啟德機場跑道大變身　運動+娛樂+生活休閒體驗新地標

你可能感興趣

親子好去處｜Cinnamoroll復活節現身AIRSIDE　5米毛絨絨玉桂狗勁吸睛
11:28 2025/04/11
親子好去處｜Cinnamoroll復活節現身AIRSIDE　5米毛絨絨玉桂狗勁吸睛
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池
12:30 2025/04/12
復活節好去處2025｜全港最大積木城堡登陸荷里活廣場　7大玩樂區11萬粒巨型海洋波波池
親子好去處｜合和酒店復活節匹克球住宿套餐　包3人半自助晚餐+自助早餐＋免費玩匹克球1小時
10:44 2025/04/14
親子好去處｜合和酒店復活節匹克球住宿套餐　包3人半自助晚餐+自助早餐＋免費玩匹克球1小時
復活節 港鐵 落馬洲 羅湖 港鐵 著數優惠 八達通

最高瀏覽

生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
生死教育｜結婚7年丈夫突確診腸癌病逝　兩孩媽代亡夫致電《早霸王》許下承諾全場動容
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
醫療事故丨港大深圳醫院求醫證患癌　婦人切除胰臟後亡驚揭無腫瘤　家屬追究醫生刑事責任
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
2025預言｜日本地震海嘯恐波及香港　港媽備一家四口防災包拆解內含物品
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間12:05）
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來
大S離世丨大S離世2個半月具俊曄天天做1件事守護亡妻　S媽淚目：小S完全走不出來