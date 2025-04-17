港鐵優惠｜港鐵復活節假期慳錢優惠   八達通羅湖/落馬洲過境1類人免費【附領取方法】

【復活節/港鐵/親子北上】明日（4月17日）起，港鐵趁假期推出慳錢優惠，只要你用八達通於羅湖或落馬洲過境，1類人免費，即睇領取車費優惠方法。

▲ 港鐵假期慳錢優惠，八達通羅湖/落馬洲過境1類人免費。(iStock圖)

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港鐵優惠｜節省更多車費

復活節及五一假期將來臨，不少家長計劃帶小朋友北上旅遊。為了讓家庭出行更方便，港鐵特別推出慳錢限時優惠，明日（17日）至5月5日，推出專為3至11歲小童而設的優惠，讓小朋友憑有效小童八達通即可免費搭乘經羅湖站或落馬洲站的過境車程（不包括機場快綫及輕鐵），即可以節省更多車費！

港鐵優惠｜憑有效小童八達通即可免費

優惠期間：2025年4月17日至5月5日

適用年齡：3至11歲，持有效小童八達通

優惠內容：免費搭乘經羅湖站或落馬洲站的過境車程一次

適用路線：港鐵全線（不包括機場快綫及輕鐵）

換領地點：港鐵站內非付費區的指定數碼服務站或自助換領機

港鐵優惠｜簡易3步教學

步驟【1】進入數碼服務站首頁，點擊「過境車程優惠」

步驟【２】選擇「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面並點擊「領取」

步驟【３】將小童八達通放置於閱讀器上，直至領取成功

完成換領後，小童即可使用該免費過境車程，且在推廣期內可多次重複換領，為家庭假期出行增添更多彈性與便利。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

港鐵優惠｜領取地點：

觀塘綫：藍田、觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、九龍塘、石硤尾、油麻地、何文田、黃埔

荃灣綫：荃灣、大窩口、葵興、葵芳、荔景、美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角、佐敦、尖沙咀

港島綫：堅尼地城、香港大學、西營盤、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、杏花邨、柴灣

南港島綫：金鐘、海洋公園、黃竹坑、利東、海怡半島

將軍澳綫：寶琳、坑口、康城、將軍澳、調景嶺、油塘

東涌綫：香港、九龍、奧運、南昌、青衣、東涌

東鐵綫：金鐘、會展、紅磡、旺角東、大圍、沙田、火炭、馬場、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖、落馬洲

屯馬綫：屯門、兆康、天水圍、朗屏、元朗、錦上路、荃灣西、美孚、柯士甸、尖東、紅磡、土瓜灣、宋皇臺、啟德、顯徑、車公廟、沙田圍、第一城、大水坑、恆安、馬鞍山、烏溪沙

機場快綫：博覽館、機場、青衣、九龍、香港

港鐵優惠｜設有「自助換領機」港鐵車站

如果所在車站沒有數碼服務站，家長還可前往以下9個港鐵站的自助換領機進行操作：

羅湖

落馬洲

上水

粉嶺

石門

大埔墟

沙田

欣澳

迪士尼

港鐵優惠｜免費車程使用規則：

每次換領一程，並需在同日下一車程使用，否則將被取消。

優惠不可用於機場快綫及輕鐵，且經尖沙咀或尖東站轉綫的車程也不適用。

如選擇乘坐東鐵綫頭等車廂，需支付額外費用。

每程使用後，可於推廣期內再次換領。

資料來源：港鐵

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