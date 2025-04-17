雷霆特攻隊︱寒冬戰士新黑寡婦非一般英雄集結　戲名「*」號藏秘密入場前5大備忘

【Thunderbolts* / 雷霆特攻隊* / 復仇者聯盟】Marvel Studio將上映的最新電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）內，有MCU宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加埋之神級超能戰士「哨兵」（Sentry）登場，引爆滅世浩劫。

「寒冬戰士」（施巴斯坦史丹 飾）召集「新黑寡婦」伊蓮娜（科倫絲佩芝 飾）和其他獨來獨往、各自搵食的另類精英：紅色守衛者（大衛哈伯 飾）、「模仿大師」（奧嘉古莉寧高 飾）、「鬼魅」（漢娜約翰卡門 飾）等，由狗咬狗變身神隊友，誓要極地翻身成拯救世界的英雄。

雷霆特攻隊︱MCU神級超能戰士哨兵登場 拆解擁屈機戰力最強敵人有何弱點

▲ 《雷霆特攻隊*》

《雷霆特攻隊*》入場前5大備忘：

雷霆特攻隊︱MCU非一般英雄集結

《雷霆特攻隊*》幾位主要成員確定出戰《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday），而今次電影裡亦可見證他們的「升呢」進化歷程。

Marvel英雄一向予人正氣凜然的印象，但今次雷霆特攻隊卻絕不一樣，成員們都有非一般黑歷史。

例如寒冬戰士就曾被九頭蛇洗腦由奸變忠、「新黑寡婦」伊蓮娜與模仿大師就長年為邪惡組織「紅室」賣命、紅色守衛者曾是效力蘇聯的崩壞超級士兵、鬼魅更是《蟻俠2：黃蜂女現身》中的大反派……各人習慣獨來獨往，今次卻要玩合作做隊友，究竟如何從狗咬狗骨變成互相照應之神隊友？

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱迎戰神級超強「哨兵」

今次雷霆特攻隊要對付的對手，就是被譽為宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加埋之神級超能戰士「哨兵」（Sentry）。

哨兵戰鬥能力堪稱屈機，有自我修復能力，擁有超強感官神經，速度驚人之餘亦能夠飛行，而最厲害之處，在於可以運用念力，亦能夠轉化物質及能量，輕鬆就令任何人瞬間消失。究竟雷霆特攻隊可以點對付此最屈角色？

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱新黑寡婦從摩天大廈跳下

Marvel Studios呈獻之作絕對是娛樂爽片保證，今次《雷霆特攻隊*》同樣帶來連場激戰。

例如預告中就見到寒冬戰士一人收拾軍方車隊、一眾隊員拳頭肉搏，而且更有新黑寡婦遠赴吉隆波，由118層樓高摩天大廈跳下之驚心型爆鏡頭。

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱戲名「*」號背後秘密

細心的粉絲應該會發現，無論是戲名英文版《Thunderbolts*》，還是中文版《雷霆特攻隊*》，都特別有粒「*」號。創作團隊就一直賣關子，表示觀眾看完電影後就會明白用意。

此外，今次電影中究竟還有多少隱藏彩蛋？假如有片尾片段，又會和接下來的MCU有甚麼密切關連？

▲ 《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱金球幕後班底精心打造

《雷霆特攻隊*》幕前人馬外，幕後功臣一樣有料到，除Marvel Studios主腦奇雲費治（Kevin Feige）出任監製，還有金球獎最佳劇集《齮齕人生》(Beef) 、暖心之作《我的機械人老友》導演Jake Schreier執導。

故事方面，亦有《雷神奇俠3：諸神黃昏》、《黑寡婦》編劇Eric Pearson執筆，令《雷霆特攻隊*》劇力與娛樂性兼備。

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