  • 25°C
香港時間：2025417日 (四) 19:04

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

雷霆特攻隊︱寒冬戰士新黑寡婦非一般英雄集結　戲名「*」號藏秘密入場前5大備忘

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Marvel Studio最新電影《雷霆特攻隊*》。

【Thunderbolts* / 雷霆特攻隊* / 復仇者聯盟】Marvel Studio將上映的最新電影《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）內，有MCU宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加埋之神級超能戰士「哨兵」（Sentry）登場，引爆滅世浩劫。

「寒冬戰士」（施巴斯坦史丹 飾）召集「新黑寡婦」伊蓮娜（科倫絲佩芝 飾）和其他獨來獨往、各自搵食的另類精英：紅色守衛者（大衛哈伯 飾）、「模仿大師」（奧嘉古莉寧高 飾）、「鬼魅」（漢娜約翰卡門 飾）等，由狗咬狗變身神隊友，誓要極地翻身成拯救世界的英雄。

雷霆特攻隊︱MCU神級超能戰士哨兵登場　拆解擁屈機戰力最強敵人有何弱點

《雷霆特攻隊*》

《雷霆特攻隊*》入場前5大備忘：

雷霆特攻隊︱MCU非一般英雄集結

《雷霆特攻隊*》幾位主要成員確定出戰《復仇者聯盟5》（Avengers: Doomsday），而今次電影裡亦可見證他們的「升呢」進化歷程。

Marvel英雄一向予人正氣凜然的印象，但今次雷霆特攻隊卻絕不一樣，成員們都有非一般黑歷史。

例如寒冬戰士就曾被九頭蛇洗腦由奸變忠、「新黑寡婦」伊蓮娜與模仿大師就長年為邪惡組織「紅室」賣命、紅色守衛者曾是效力蘇聯的崩壞超級士兵、鬼魅更是《蟻俠2：黃蜂女現身》中的大反派……各人習慣獨來獨往，今次卻要玩合作做隊友，究竟如何從狗咬狗骨變成互相照應之神隊友？

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱迎戰神級超強「哨兵」

今次雷霆特攻隊要對付的對手，就是被譽為宇宙最強、能力遠勝所有復仇者加埋之神級超能戰士「哨兵」（Sentry）。

哨兵戰鬥能力堪稱屈機，有自我修復能力，擁有超強感官神經，速度驚人之餘亦能夠飛行，而最厲害之處，在於可以運用念力，亦能夠轉化物質及能量，輕鬆就令任何人瞬間消失。究竟雷霆特攻隊可以點對付此最屈角色？

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱新黑寡婦從摩天大廈跳下

Marvel Studios呈獻之作絕對是娛樂爽片保證，今次《雷霆特攻隊*》同樣帶來連場激戰。

例如預告中就見到寒冬戰士一人收拾軍方車隊、一眾隊員拳頭肉搏，而且更有新黑寡婦遠赴吉隆波，由118層樓高摩天大廈跳下之驚心型爆鏡頭。

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱戲名「*」號背後秘密

細心的粉絲應該會發現，無論是戲名英文版《Thunderbolts*》，還是中文版《雷霆特攻隊*》，都特別有粒「*」號。創作團隊就一直賣關子，表示觀眾看完電影後就會明白用意。

此外，今次電影中究竟還有多少隱藏彩蛋？假如有片尾片段，又會和接下來的MCU有甚麼密切關連？

《雷霆特攻隊*》

雷霆特攻隊︱金球幕後班底精心打造

《雷霆特攻隊*》幕前人馬外，幕後功臣一樣有料到，除Marvel Studios主腦奇雲費治（Kevin Feige）出任監製，還有金球獎最佳劇集《齮齕人生》(Beef) 、暖心之作《我的機械人老友》導演Jake Schreier執導。

故事方面，亦有《雷神奇俠3：諸神黃昏》、《黑寡婦》編劇Eric Pearson執筆，令《雷霆特攻隊*》劇力與娛樂性兼備。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
好學媽媽｜陳倩揚重返校園以一級榮譽畢業　三孩之母面對長子反叛期：要相互尊重

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

雷霆特攻隊︱MCU神級超能戰士哨兵登場　拆解擁屈機戰力最強敵人有何弱點
18:47 2025/04/07
雷霆特攻隊︱MCU神級超能戰士哨兵登場　拆解擁屈機戰力最強敵人有何弱點
美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘
20:31 2025/02/08
美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
金像獎2025︱金像獎最佳男主角候選人特刊造型曝光　林峯首入圍爭影帝撼大熱許冠文劉青雲
16:34 2025/04/09
金像獎2025︱金像獎最佳男主角候選人特刊造型曝光　林峯首入圍爭影帝撼大熱許冠文劉青雲
金像獎2025︱金像獎最佳女主角候選人造型曝光　 大熱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩兩大影后
18:36 2025/04/09
金像獎2025︱金像獎最佳女主角候選人造型曝光　 大熱衛詩雅迎戰談善言鍾雪瑩兩大影后

你可能感興趣

雷霆特攻隊︱MCU神級超能戰士哨兵登場　拆解擁屈機戰力最強敵人有何弱點
18:47 2025/04/07
雷霆特攻隊︱MCU神級超能戰士哨兵登場　拆解擁屈機戰力最強敵人有何弱點
美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘
20:31 2025/02/08
美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
18:52 2025/02/24
九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲
監製 編劇 導演 娛樂人物職業 演員 電影 超級英雄片 Marvel 荷里活

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間16:05）
遺愛人間｜21歲男大生遇車禍亡捐器官　3孩爸爸獲腎臟移植重生淚謝：替祢好好活
遺愛人間｜21歲男大生遇車禍亡捐器官　3孩爸爸獲腎臟移植重生淚謝：替祢好好活
甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生
甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生
救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天
救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天
星級父母｜楊茜堯女兒化身小公主慶生萬千寵愛　羅子溢規劃子女海外升學睇中呢個國家
星級父母｜楊茜堯女兒化身小公主慶生萬千寵愛　羅子溢規劃子女海外升學睇中呢個國家