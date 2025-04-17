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美食速報｜日本燒肉過江龍Yakiniku Sho登陸中環 $490親民價嘆黑毛和牛套餐

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

燒肉控召集！日本燒肉餐廳Yakiniku Sho最近登陸中環，帶來高級日本黑毛和牛盛宴。套餐價格極親民，低至$490就食得到，仲有專人為你燒肉，細心介紹和牛部位，不但CP值極高，體驗更加Ichiban！

Yakiniku Sho以高級及肉質上盛的日本黑毛和牛作招徠，並以Omakase形式因應當日肉類品質提供多個和牛稀有部位。如和牛「拜拜肉」、近前三角肌等都有得食，帶來極緻味蕾享受！

隨餐先附上3款韓式小菜，韓式泡菜、芽菜，Goma Goma K-Salad，韓式小菜還原老闆津川勝治韓籍母親的家鄉風味，泡菜酸辣度適中，味道清爽。芽菜則帶淡淡麻油香，同樣一食上癮。Goma Goma K-Salad用秘製韓式沙律汁，採用當日新鮮送到的蔬菜，鮮嫩爽口！

來到重頭戲和牛，$490套餐可食盡美國和牛橫隔膜、日本A5黑毛和牛Misuji Briand、Daisankaku Steak、Tougarashi、Misuji，及日本豬五花。和牛油脂分佈平均，油香撲鼻、入口即溶，鮮嫩Juicy！

交由專人燒烤，可確保熟度與最佳口感，更可「解放雙手」嘆住等食！餐廳貼心為每款肉配上不同醬料，進食之前職員也會詳細介紹。而為滿足不同食客的需求，職員也會與客人溝通，了解其熟度喜好。

至於$790套餐，除了上述6款肉類，更追加澳洲和牛舌芯及北海道刺身級帆立貝，厚切牛舌芯爽口彈牙，燒烤後外脆內軟。北海道帆立貝輕烤後仍保持內嫩口感，配上特製蛋黃他他醬及三文魚籽，清爽香氣在嘴內爆發，一試難忘！

套餐除了包括前菜、肉類及海鮮，也有其他配菜包括日本番薯、冬菇、年糕等。另外$490套餐附有櫻花蝦青蔥蒸蛋、辣豆腐泡菜湯、一口日本米飯配生雞蛋及海鹽焦糖牛奶軟雪糕，包你食到飽住回家。

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$790套餐則更加豐富，前菜先加送新鮮和牛他他，和牛他他與芝士碎混和，加芥末醬蘸於小多士上，完美搭配。明太子蟹肉蒸蛋、辣豆腐泡菜湯、一口日本米飯配生雞蛋及海鹽焦糖牛奶軟雪糕同樣有，但不得不提的是作套餐作結的一口水冷麵，牛尾清湯由店家每日自家熬製，煙韌彈牙的水冷麵配上冰涼鮮香的湯底，清新解膩一流，口腔立即回復清爽！

除了套餐食品，大家也可按喜好追加肉類、蒸蛋、牛尾湯等。餐廳選址中環，晚市套餐卻以親民價$490起跳，加上餐廳環境舒適、甚具空間感，是聚會慶生的不二之選。

Yakiniku Sho

地址：中環雲咸街60號中央廣場地下3號舖
電話：2327 2233
營業時間：6pm至11pm（星期一至六）
＊逢星期日休息

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