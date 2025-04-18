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五星酒店｜花六位數五星級酒店辦婚禮不順心　新娘列3宗罪怒斥店方：當客乞丐

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撰文： 王月明

發布時間： 19 分鐘前

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花六位數五星級酒店辦婚禮不順心，新娘列3宗罪怒斥店方：當客乞丐！

結婚是人生大事，不少新人會選擇在豪華酒店舉行婚禮，不過，選擇到心儀的酒店需要費一番功夫和運氣，未必人人都能如意。

近日，有新娘在Threads發「警世文」，直斥自己花費6位數價格辦婚禮，惟所選酒店安排不當、環境堪憂，且未給予他們應有的尊重，列出3宗罪直斥對方「當客乞丐」。

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五星酒店｜新娘列3宗罪怒斥店方：當客乞丐

樓主以「香港婚禮 警世文」為題發帖，分享自己花6位數價格在五星級酒店辦婚禮不愉快的經歷，以提醒「各位搵緊場地嘅新人」。

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第1宗罪：婚禮當日被安排在14樓出閣

樓主表示，婚禮前一日辦理入住時，酒店未按照原定時間及時提供套房；又要求他們選擇吸煙樓層或14樓的房間，樓主考慮到不能讓親友吸食二手煙，遂選擇後者。

惟酒店以鋪紅色床單為由，將入住時間共延後4.5個小時，這導致當日所有流程儀式都往後推遲。然而，樓主終於進入房間後驚訝發現，床上仍是白色床單，並未更換，直斥酒店「離譜」。

第2宗罪：酒店大堂有曱甴 職員視而不見

樓主稱酒店的衞生不行，一眾兄弟姐妹外出拍攝回酒店後，經過酒店大堂發現地上有蟑螂在爬行，惟職員竟對此視若無睹。她感慨幸好未被長輩及賓客撞見，「如果俾長老同其他賓客見到真係俾人講一世，喺曱甴酒店擺酒」。

第3宗罪：處理反饋態度敷衍、輕視

此外，酒店以敷衍和輕視的態度對待顧客之反饋，亦令樓主不滿，直指酒店「當客乞丐，搭話連篇」。她表示，入住當晚便向當值經理投訴大堂出現蟑螂，對方稱要透過CCTV核實情況，但直至退房她都為收到任何反饋。

新娘認為酒店處理投訴態度敷衍，直斥「當客乞丐，搭話連篇」。（《單身男女2》劇照）

翌日她通過電郵再次向酒店投訴，「(酒店)Trainee唔識嘢，搞砸我的人生大事」，對方提出補償2人自助餐以平息事件，惟樓主不滿該解決方案，「但我哋乞衣？」，遂拒絕該補償，並將酒店延後入住的事件一併投訴。隨後，店方加碼補償4位自助餐，但仍未能令樓主滿意。

此事引起網民熱議，有曾下榻或光顧過該酒店的顧客不解，「好奇點解會揀呢間，都出名殘舊+裝修老土+嘢食難食」、「buffet係頹嘅」、「好耐之前去過一次，通風系統好差，好多塵搞到敏感，瞓唔太到」、「間房好……咩年代啊」、「食過一次自助餐即刻black list」、「當年疫情staycation，成間房勁暗又有陣噏味」。

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