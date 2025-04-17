迪士尼樂園｜香港迪士尼20周年推3大限定表演　11架全新花車巡遊/限定城堡演出/無人機表演

【香港迪士尼樂園】為慶祝香港迪士尼迎接20周年，樂園打造3大全新玩樂體驗！今日（17日）舉辦「香港迪士尼樂園20周年奇妙紅地毯派對」，率先展示20周年的部分精彩環節，包括最大型巡遊表演、限定城堡演出等，讓賓客可以由日玩到夜！

▲ 香港迪士尼樂園即將迎來20周年，並於6月28日展開一系列的周年慶典體驗。（相關機構提供）

香港迪士尼｜香港迪士尼20周年 推3大必睇表演

香港迪士尼樂園即將迎來20周年，並於6月28日起展開一系列的周年慶典體驗。樂園今日舉辦「香港迪士尼樂園20周年奇妙紅地毯派對」，率先展示為周年慶打造的必睇3大全新娛樂表演，包括周年限定城堡演出、樂園史上最大型巡遊表演、以及歷來最盛大夜間匯演，另外還有一班迪士尼朋友穿上全新20周年派對的服飾登場，還有歌手獻唱為20周年打造的全新主題曲《The Most Magical Party of All》。

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香港迪士尼｜史上最大型巡遊 11架全新花車登場

20周年慶典最為矚目的亮點「迪士尼好友巡遊派對」，長約30分鐘，共有11架全新花車，及多達100位表演者及逾30位迪士尼人物參與，包括穿上全新巡遊服飾的米奇與好友們、Duffy與好友及迪士尼公主，還有首次登場的《熊抱青春記》紅熊貓美美、《優獸大都會》的賓治，以及《奇幻魔法屋》的伊莎貝拉等。

巡遊還會有米奇現場打鼓、具香港特色的洋紫荊花裝飾，以及表演者的特色服裝，亦會有4首原創歌曲，配合獨特的舞蹈編排，讓大家一同狂歡！

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香港迪士尼｜周年限定城堡演出

周年限定城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」亦是亮點之一，長約15分鐘的演出會以演唱會方式進行，米奇與好友及Duffy與好友會換上20周年服飾，睡公主、蒂安娜及具兒亦會以全新派對禮服登場，再配合大型LED屏幕、巨型氣球、旗幟及煙火等效果，必定為大家帶來一個難忘的周年慶！另外，現場還會有歌手唱出全新20周年主題曲及2首原創歌曲。

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香港迪士尼｜夜間匯演由城堡延伸到美國大街

除了日間的2大演出外，晚間的「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」亦都不能錯過！這場長約30分鐘，，僅限20周年期間上演的表演，是香港迪士尼樂園歷年最盛大的夜間匯演，由奇妙夢想城堡延伸至整條美國大街，同時加入了8種多媒體特效，包括立體光雕投影、無人機表演、水幕投影、水柱噴泉、火焰等，還有音樂及《睡公主》、《公主與青蛙》等的迪士尼好友及故事。另外，奇妙星粉會於夜空勾畫出「2」的圖案，與米奇頭像組成20周年標誌。

即日起，大家可於園內看到20周年的派對邀請，包括氣球師的特色氣球、商店內貼上不同迪士尼角色及Duffy與好友貼紙的試身鏡、咖啡拉花等，還有20周年主題地畫！

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香港迪士尼｜過百款20周年主題美食及商品

樂園及酒店亦推出了逾80款20周年主題美食及飲品，包括Duffy與好友造型甜品、20周年士多啤梨朱古力杯子蛋糕、爆谷杯等。此外，樂園會在20周年期間首階段推出6組全新商品系列，共超過300款商品！

食飽後，大家還可以到迪士尼處處拍指定服務點，讓攝影師捕捉奇妙一刻。只要透過「香港迪士尼處處拍」手機應用程式即可免費換領20周年主題相框的數碼相片。

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