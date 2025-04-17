2025預言｜李居明談7月毀滅式災難預言　憑行星逆轉算出大凶兆之期：呢個月先大鑊

【日本地震/台灣地震/李居明/玄學】近日全球多個地方相繼發生地震，包括緬甸、泰國曼谷以、日本千葉縣以及台灣等，而日本漫畫家竜樹諒的《我所看見的未來》曾預言今年7月5月，日本沿海將迎來災難性大地震，連香港也被波及。

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李居明大師丨行星逆轉影響大？

堪輿學家李居明早前出席記者會，就7月大災難的預言，李居明表示待去到9月才會有大事件發生，他更以行星逆轉來解釋：「未來土星逆轉最快到9月1日，之後海王星逆轉於10月23日，天王星逆轉是11月8日，這才是今年最大災難之期。」

不過李居明強調香港比較安全，他笑言香港已經衰到貼地：「無得再衰，出面未衰慣可以再衰吓。」

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李居明大師丨三度測中逆轉日子

另外，李居明早前於商台節目《潮爆開運王》提及行星逆轉對全球的影響。

他曾占算過今年的「七星逆轉」，當中有三大逆轉已經應驗，李大師說：「1月7日火星逆轉，當日發生LA大火災同西藏大地震，那天亦是特朗普上場；3月28日金星逆轉，發生緬甸泰國大地震，以及特朗普關稅政策大升級，3月31日水星逆轉，全世界大股災。」

李居明續說4月期間火、金和水三星逆轉，至4月31日才完畢，亦是特朗普行七煞運之時，因此他推算：「關稅問題和所以災難大事件要等5月1日才平息。」

▲ 近日全球多地相繼發生地震。（新華社圖片）

李居明大師丨下半年多災難

至於9月1日的土星逆轉，李居明預言會好多大事件發生，當中更橫跨至明年，他說：

9月1日土星逆轉是好大件事，要至明年2月14日才完結，大家要預計發生的事件是比較嚴重，但大家不需驚慌，因為你們身處香港，香港最多是水浸，我最怕是8月份的水浸，若果屋企易水浸要買定沙包。

李居明續說海王星逆轉於10月23日，天王星逆轉於11月8日，期間亦是土星逆轉，故下半年大事件將接連發生。

說到若要出門公幹或旅行，李居明建議擇吉日出發吉日返，避免於凶日出門。

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