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免費睇牙︱牙醫學會香港健齒週　4.24起一連6天全港市民免費檢查牙齒

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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香港牙醫學會於4月24日舉行「香港健齒週2025」，全港市民可到指定牙科診所，免費檢查口腔及提供X光檢查一次。

【香港牙醫學會/檢驗牙齒】香港牙醫學會於4月24日舉行「香港健齒週2025」，全港市民可到指定牙科診所，免費檢查口腔及提供X光檢查一次。另外，65歲或以上長者只需使用1,000元醫療券或自費形式光顧，即可獲得500元醫療券獎賞，藉以提醒長者預防牙患。

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香港健齒週將於4月24日至29日一連6天舉行，巿民只要持有效香港身份證明文件，即日起到貼有「香港健齒週2025」標貼的牙科診所，就可預約及獲得免費檢查口腔一次，牙醫會按臨床判斷提供 X 光檢查服務。所有香港註冊牙醫以自願性質參與，計劃及申請詳情可瀏覽香港牙醫學會網頁，或致電熱線 2729 5008查詢。

香港牙醫學會於4月24日舉行「香港健齒週2025」，全港市民可到指定牙科診所，免費檢查口腔及提供X光檢查一次。

免費睇牙︱65歲以上長者有條件口腔服務　即獲$500優惠

另外，香港牙醫學會首次推出「香港愛心牙科增值服務計劃」，65歲或以上長者由5月1日起6個月內，只需在同一間貼有「香港愛心牙科增值服務計劃」標貼的牙科診所，累計使用醫療券1000元以上或自費，接受牙齒檢查、洗牙、脫牙及補牙等基層牙科服務，即可獲同一牙醫提供的500元等額的牙科增值服務，並可於2026年4月30日或前，於同一牙醫的牙科診所接受任何牙科服務時使用。

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