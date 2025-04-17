免費睇牙︱牙醫學會香港健齒週　4.24起一連6天全港市民免費檢查牙齒

【香港牙醫學會/檢驗牙齒】香港牙醫學會於4月24日舉行「香港健齒週2025」，全港市民可到指定牙科診所，免費檢查口腔及提供X光檢查一次。另外，65歲或以上長者只需使用1,000元醫療券或自費形式光顧，即可獲得500元醫療券獎賞，藉以提醒長者預防牙患。

最新影片推介：

香港健齒週將於4月24日至29日一連6天舉行，巿民只要持有效香港身份證明文件，即日起到貼有「香港健齒週2025」標貼的牙科診所，就可預約及獲得免費檢查口腔一次，牙醫會按臨床判斷提供 X 光檢查服務。所有香港註冊牙醫以自願性質參與，計劃及申請詳情可瀏覽香港牙醫學會網頁，或致電熱線 2729 5008查詢。

▲ 香港牙醫學會於4月24日舉行「香港健齒週2025」，全港市民可到指定牙科診所，免費檢查口腔及提供X光檢查一次。

免費睇牙︱65歲以上長者有條件口腔服務 即獲$500優惠

另外，香港牙醫學會首次推出「香港愛心牙科增值服務計劃」，65歲或以上長者由5月1日起6個月內，只需在同一間貼有「香港愛心牙科增值服務計劃」標貼的牙科診所，累計使用醫療券1000元以上或自費，接受牙齒檢查、洗牙、脫牙及補牙等基層牙科服務，即可獲同一牙醫提供的500元等額的牙科增值服務，並可於2026年4月30日或前，於同一牙醫的牙科診所接受任何牙科服務時使用。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

更多相關內容︰

親子好去處｜舊啟德機場跑道大變身 運動+娛樂+生活休閒體驗新地標

復活節優惠｜蘇寧手機數碼產品低至34折 買滿即減補貼折上折+送網店優惠碼

復活節2025︱點解復活節叫Easter？ 一文看清節日由來/象徵物/慶祝活動

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】