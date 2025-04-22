大學教育︱都大推行精神健康急救必修課程　逾九成學生更自信助人自助

香港都會大學（都大）自2024年9月起推行全校學生精神健康普及計劃，將「精神健康急救」課程列為本科一年級生必修科目。計劃推行至今，超過2,000名學生完成課程，逾九成學生表示課程提升了他們識別精神健康風險及支援他人的信心。都大副校長（研究及拓展）郭予光表示，大學希望將對精神健康的關注，由「輔導」層面提升至「教育」層次，並期望學生能將所學回饋社區，助己助人。

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認識精神健康 學懂自救與助人

都大投入逾千萬元推行為期三年的精神健康普及計劃，當中包括由香港心理衞生會認證的12小時「精神健康急救」課程。課程內容涵蓋辨識抑鬱、焦慮、濫藥及思覺失調等精神健康問題的早期徵兆，並會教授急救原則、尋求支援及轉介專業服務的技巧。截至2025年3月底，2,098名學生完成課程並獲國際認可的證書，根據完成課程的學生填寫的課後評估問卷顯示，94%學生表示對識別精神健康風險更有信心，93%表示對於支援他人應對精神問題，信心亦有所增加。

▲ 都大一年級生陳雪琴（右二）以義工身份協助小六學生應對升學壓力。

就讀教育及語言研究的一年級生林雅莉分享，她因外曾祖母離世而情緒低落，課程讓她意識到自身情緒困擾，令她鼓起勇氣，向校內輔導員求助。「課程令我意識到，自己有需要尋求協助。學校輔導員充滿關懷的眼神，令我感到自己的情緒是被接納的，不會再怪責自己為何情緒低落。」另一名一年級生陳雪琴則將課程所學學以致用，主動擔任社福機構義工，協助小六學生應對升學壓力。「我自己也曾經歷過壓力，明白在情緒受困時，無人可以傾訴的痛苦，所以我現在幫助別人，就好像在幫助當時的自己。」

減負面標籤 主動求助增一成

都大學生事務長溫滴霖表示，課程有效減輕學生對精神疾病的負面標籤，問卷結果同時反映，68%學生表示有興趣參與社區服務推廣精神健康。她續指，與上學年相比，本學年學生主動求助輔導員的比例增加近一成，反映課程提升學生對精神健康的關注及求助意識。

溫滴霖表示，全校學生精神健康普及計劃採取三層次策略：第一層透過精神健康急救課程，提升學生抗逆力；第二層培訓教職員成為課程導師，首批13名教職員及2名輔導員已完成培訓，9人開始授課；第三層針對有需要學生提供針對性的輔導支援。護理及健康學院高級講師郭婉明作為其中一位「精神健康急救」課程導師，她表示課程幫助學生明白精神健康的是每個人生命中的必修課題，希望學生通過課程學會如何預防，和及時介入的重要性。

都大會於計劃期內繼續推行精神健康急救課程，其中會於今年夏季學期再開辦約20班課程，該校護理及健康學院的研究團隊亦會進行課程長期成效的評估研究。該校同時增撥輔導資源，確保學生獲得適切支援。郭予光強調，都大重視全人發展，並相信身心健康是讓學生能發揮學業和其他潛能的基礎，當初將精神健康教育此列為必修課程的做法「創新且大膽」，喜見學生對課程的反響甚佳，成效令人鼓舞。

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