機場客流量｜機場上月客運量達481萬人次　按年增長1成

【香港國際機場/機場管理局/客流量】香港機場管理局今日（17日）公布上月航空交通量，機場客運量達481萬人次，飛機起降量為33,240架次，分別較去年同期增加10.4%及11.5%。機管局解釋客運量增長主要受轉機、過境旅客及訪港旅客雙位數升幅影響。

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按地區劃分，所有旅客類別較去年同月均錄得增長，往來中國內地及日本的客運量繼續成為主要增長動力。總括2025年首季，客運量同比攀升15%至1,459萬人次；飛機起降量上升11.3%至95,975架次。

貨運量方面，上月同比增加4.8%至449 000公噸，主要受出口貨運量上升5.8%帶動。在主要貿易地區中，以往返中東及歐洲的貨運量錄得最大增幅。2025年首季貨運量約117萬公噸，較去年同期增加3.2%。

過去12個月，機場客運量及飛機起降量，分別同比躍升21.6%及20.5%至5,494萬人次及373,050架次。貨運量則按年上升10.3%至497萬公噸。

香港國際機場廣闊的航空網絡在3月進一步擴展。國泰航空、西部航空及越南航空分別開通連接香港與海得拉巴、大理及胡志明市的新航線，進一步加強香港與中國內地和海外航點的交通連繫。

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