代代有愛｜全港小學生繪畫比賽 向祖父母表達愛與關懷

為增進祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，加強家庭內跨代成員的互相尊重和欣賞，李錦記家族基金特別舉行「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽 2025，邀請全港小學生參加，鼓勵他們透過繪畫分享與祖父母相處的溫馨點滴，向祖父母表達愛與關懷。

參加者除了有機會贏取豐富獎品，優秀作品更將於 10 月 12 日舉行的「祖父母感謝節 2025 同樂日」作公開展示，宣揚尊老護老的文化。

李錦記家族基金於去年 8 月進行了一項《感謝祖父母：家庭關係與關愛》問卷調查，顯示本港祖父母對現時祖孫關係的滿意度為 8.05 分。祖父母在香港家庭結構中處於相當特別的位置，他們為孫子女提供豐富的生活智慧及經驗，而親密的祖孫關係可以在生活中互相提供極大的情感支持。

為提升祖父母、父母和孫子女之間的聯繫，李錦記家族基金銳意推動將每年 10 月的第二個星期日定為香港的「祖父母感謝節」，並與不同慈善團隊合作舉行一系列活動，鼓勵祖孫間及家庭成員之間以五種愛的語言加強溝通，推動「讚美由家開始」的敬老文化。是次「代代有愛——感謝祖父母」繪畫比賽為「祖父母感謝節」的其一重點活動，讓兒童發揮藝術創意之餘，更鼓勵他們表達對祖父母的感恩，促進祖孫三代的和諧關係，建立及鞏固家庭凝聚力。

繪畫比賽於 4 月 11 日至 6 月 30 日期間接受報名，參加的小學生可從「我的祖父／祖母／外祖父／外祖母」、「我和祖父／祖母／外祖父／外祖母的一天」或「家有一老，如有一寶」三個主題中選擇其一來繪畫參賽作品，並於李錦記家族基金「祖父母感謝節」網頁下載報名表格。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】