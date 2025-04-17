關稅戰｜與港區人大政協召開專題座談會　李家超：堅持自由貿易　與霸凌主義鬥爭

港府今午（17日）舉辦港區全國人大政協「團結應對美國歪理濫施關稅」專題座談會，特首李家超強調，堅持自由貿易，會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，又形容與會者準備打好持久戰，分散風險開拓內需和新市場。

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李家超在會上指出，美國肆意破壞國際貿易秩序，嚴重違反世界貿易組織規則，擾亂全球供應鏈穩定，美國與香港2024年的貿易順差達210億美元，實施關稅會損害美國商人和人民的利益，自食其果。他強調，香港奉行自由貿易不會變，美國對零關稅的香港徵收的所謂「對等關稅」應該是零，特區已決定向世貿組織針對美國提出申訴，捍衛合法權益。他形容，座談會是香港團結奮進的新起點，政府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，越戰越勇，全力維護香港繁榮。

李家超說，座談會各成員秉持正義，嫉惡如仇，不僅團結一致，建言獻策應對各類挑戰，更提出新部署化解風險。他指，大家堅定與國家並肩作戰，包括準備打好持久戰，通過分散風險開拓內需和海外新市場，加速推進升級轉型和品牌提升，提高生產與銷售網絡多元化，以及由加工轉為自主品牌，由「中國製造」升級為「中國名牌」等。

消息指，座談會先由李家超開場發言，然後問及人大政協有何意見。李家超開場發言重申早前7招應對，包括把握國家發展機遇、加強國際交往合作、擴大香港經貿朋友圈等。

多名港區人大代表和全國政協委員出席，包括身兼中華總商會會長的政協常委蔡冠深、身兼廠商會會長的政協委員會盧金榮、身兼香港總商會主席的政協委員陳瑞娟、港區人大代表陳帆、徐莉、文穎怡、鄺美雲等。

有多位司局長出席座談會，包括政務司副司長卓永興、財庫局局長許正宇、政制及內地事務局長曾國衛、商務及經濟發展局副局長陳百里、發展局副局長廖振新等。

人大常委李慧琼在社交媒體指，美國動輒以歪理濫施關稅，以貿易不平衡等藉口，對中國商品加徵關稅，實質上是出於打壓中國發展、遏制中國科技進步的圖謀。她認為，全社會要凝聚共識，形成對外鬥爭的堅強後盾，維護國家利益與經濟發展，只有團結一致，才能在逆境中突破、在壓力中壯大。

李慧琼認為，應加強與多邊貿易夥伴的合作，推動全球經貿秩序朝著更加公正、合理的方向發展。

團結的不僅是國內的凝聚，更要打好國際合作的基礎。面對不公不義的關稅壁壘，我們不畏懼、不妥協，以堅定態度向世界展示國家的應有立場與姿態。

陳仲尼冀讓有可能被美除牌的中概股通過便捷機制回流香港

人大代表陳仲尼發言時提到，美國總統特朗普擬將在當地上市的中概股除牌，而香港作為國家的國際金融中心，應讓有可能被美除牌的中概股通過相對便捷的機制回流香港市場。他建議，可以優化香港的雙重上市、或是第二上市的監管框架機制，包括重新檢視同股不同權標準，以及上市的公司市值門檻等。

盧金榮：座談會聚焦當前國際貿易戰形勢與應對之道

盧金榮指，座談會聚焦當前國際貿易戰形勢與應對之道，政府期望社會各界堅定信心、團結一心，攜手應對這場嚴峻挑戰。他說，堅決反對美國的霸權主義行徑，堅定支持國家維護自身正當權益與國家尊嚴，並全力支持香港鞏固自由港地位。

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