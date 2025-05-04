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港鐵偷拍男｜高個男企車廂角落偷影女乘客　扮玩手機「影完一個又一個」

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撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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熱門 仁滙醫務 DSE2025 五一黃金周 關稅戰 中一入學 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

高個男企車廂角落偷影女乘客，扮玩手機「影完一個又一個」，網民斥囂張：「當人睇唔到佢？」

【偷拍 / 港鐵 / 復活節】復活節假期前夕，不少港人會選擇乘搭港鐵，經落馬洲口岸北上深圳遊玩；然而，有人在Threads發帖，稱在幾乎滿客的東鐵線車廂內，竟男子趁人多而未能及時留意，站在角落偷拍人群中的女乘客，更指他「影完一個又一個」。

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港鐵偷拍男｜企車廂角落偷影女乘客

樓主復活節假期前夕，乘搭港鐵東鐵線時，目擊1名男子站在車廂角落，肆無忌憚偷拍女乘客，更指他並非只偷拍1人，而是「影完一個又影隔離嗰個女仔」；樓主還表示，被偷拍的2名女生衣著並不算暴露，但卻仍被偷拍，遂提醒網民「女仔多人搭地鐵要小心保護自己」。

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據影片可見，當時車廂內已站滿乘客，大多在看手機或閉目休息，男子身形高大，幾乎是當時車廂內最高的乘客，他站在角落抬手裝作在玩手機的模樣；相信未仔細留意，很難看到他在偷拍女乘客，他先偷拍了1名扎馬尾的女生，而後鏡頭轉向另1名劉海女生，還不時環顧四周。

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港鐵偷拍男｜網民斥囂張：當人睇唔到佢？

此事引起熱議，有人質疑樓主亦「偷拍男子」，有網民回覆稱，「以前俾人偷拍，報過警，警察嚟之前條友del咗相，最後因為搵唔返哋相乜都做唔到，嗰陣警察教可以拍低罪證」；此外，不少網民亦批評男子的偷拍行為，並認為樓主應該當即提醒2名被偷拍的女生，「『死角位』以為當人睇唔到佢」、「俾喎會大聲講」、「明目張膽嘅變態佬」、「有乜好影，XX」。

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