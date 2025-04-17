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地盤安全｜孫玉菡：絕不姑息害群之馬　懷疑個案已轉交警方進行刑事調查

港聞

發布時間： 2 小時前

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勞工及福利局局長孫玉菡強調絕不姑息害群之馬。（資料圖片）

【地盤安全／孫玉菡／申訴專員公署】申訴專員公署昨日發表建造業職安健規管的主動調查報告，勞工及福利局局長孫玉菡於今日（17日）回應時強調，絕不姑息害群之馬，懷疑個案已經轉介警方進行刑事調查，若有需要會進行檢控。

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孫玉菡指出，業界大多數合資格人士均依法辦事、專業盡責，但有少部分「害群之馬」違背專業誠信，罔顧工友安全，當局會嚴肅追究涉嫌弄虛作假的情況，懷疑個案已經轉介警方進行刑事調查，因已牽涉虛假文書，若有需要會進行檢控。

孫續說，勞工處也會盡快落實申訴專員提出的建議，包括下半年正式開始運用小型無人機進行巡查及搜證工作，旨在加強在職安健方面的能力。他補充，修訂職安健條例已有兩年，罰則已大幅提升，針對嚴重個案當局會循可公訴途徑將個案送到更高級的法院，希望以重刑法帶出職安健的重要性。

被問到工友應該如何自處，他指，已有安全課程讓工友知道何為安全工作環境，他亦呼籲工友應「行多一步」，遇到違法情況可致電舉報熱線，當局將第一時間追究違法人士。他又稱，職安健文化相當重要，近年來政府、業界和工友在安全文化方面下了不少功夫，但提升職安健文化「永遠是進行式，沒有完成式」。

此外，香港建造商會今日亦發稿強烈譴責少數「合資格人士」未有妥善檢查裝置或機械便貿然簽署指定表格確認安全，甚至預先一次過簽署多張表格的情況，此乃完全罔顧工人及公眾安全，絕不能接受。

商會也表示，建築工序繁多，需清晰界定各持份者的責任。業主在招標時應給予合理工期，更重視投標者的過往安全表現，而非單純以低價中標；顧問公司和承建商須完善風險評估和監管工作；分包商應落實安全培訓有效執行；前線工人則需主動遵守安全指引和措施，顧己及人。唯有各方齊心協力，共同推動「工地安全 人人有責」，才能有效預防事故，朝著工地「零意外」的終極目標邁進。

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勞工處 勞工及福利局 建造

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