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地盤安全｜政務司司長領導工作小組　深入檢視申訴署職安健規管報告

港聞

發布時間： 29 分鐘前

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行政長官已指示政務司司長領導工作小組，深入檢視申訴專員公署不時發表的主動調查行動報告。（資料圖片）

申訴專員公署昨（4月16日）揭發多宗涉及高風險作業負責檢驗裝備及機械的「合資格人士」，在未做完安全檢查下，就貿然簽署指定表格確認安全，以及屋宇署多年來遺漏處理勞工處轉介個案。

特首李家超已指示政務司司長陳國基領導工作小組約見專員研討各項調查發現和分析，以強化相關部門管理制度。

政務司司長辦公室今日（17日）晚上公布，為提升政府管治效能並加強績效問責，行政長官已指示政務司司長領導工作小組，深入檢視申訴專員公署不時發表的主動調查行動報告，並強化部門管理制度建設，加強部門主管層的績效問責，提升公共服務管理。

就申訴專員公署就政府對建造業職安健的監管的主動調查報告內容，政務司司長會約見申訴專員陳積志，深入研討公署就政府對建造業職安健監管的各項調查發現和分析。工作小組會透徹理解當中的瓶頸癥結，從而強化相關部門的管理制度，尤其主管人員的領導和監督職能。

發言人指，發展局、勞工處和屋宇署正詳細審視及研究，並積極跟進公署的建議。調查中發現的懷疑刑事欺詐行為，勞工處已轉交執法機構跟進。

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發展局 勞工處

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