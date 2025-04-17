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渣打馬拉松｜2026年渣馬不再維園衝線？　大會：主要賽事比賽路段不變

港聞

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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渣打馬拉松2026年賽事將在1月18日舉行，主要賽事的比賽路段維持不變。（資料圖片）

下屆渣打香港馬拉松將在明年1月18日舉行，大會表示，主要賽事路段將維持不變。大會又表示，今年的馬拉松慈善計劃已籌得超過1,100萬元善款，較上屆增加近40%。

2026年渣馬賽事1月18日舉行

渣馬大會表示，明年的賽事將在2026年1月18日星期日舉行。賽事會繼續設有全馬、半馬、10公里賽及輪椅賽等項目。今年的渣打馬拉松舉行前，曾傳出是最後一屆在維多利亞公園衝線，明年起終點會遷往啟德，不過大會今日（17日）表示，明年主要賽事的路段維持不變。大會表示，稍後會公布報名詳情，並分階段接受各組別的報名。

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大會又表示，今年的馬拉松慈善計劃已籌得超過1,100萬元善款，較上屆增加近40%。中國香港田徑總會主席關祺表示，今屆「馬拉松慈善計劃」受惠機構增加一倍至48間，涵蓋「兒童及青年服務」、「復康及護理」和「多元共融」服務的慈善機構。他又稱，參與今屆慈善計劃的機構會在首屆渣打香港馬拉松博覽會及比賽日設置攤位，讓市民有機會了解本港社區慈善工作的發展。

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