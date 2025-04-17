沙塵襲港｜曾預測沙塵天氣或在復活節假維持　天文台：沙塵天氣已告一段落

本港本周初受嚴重沙塵天氣影響，多區空氣質素健康風險「爆錶」達嚴重水平。天文台表示，各區昨日（16日）能見度已大為改善，今日能見度亦良好，根據各個沙塵天氣電腦預報模式，本港沙塵天氣已告一段落。

天文台以「告別沙塵天氣迎假期」發表天氣隨筆，指本港昨轉吹偏東風，各區能見度普遍達10公里或以上，比周二（15日）已大大改善。至於今日天氣，早上沿岸有薄霧，橫瀾島的能見度曾下降至5000米以下，不過在日間已迅速回升，各區的能見度良好。天文台又稱，隨著懸浮粒子繼續沉降及被稀釋，今日環保署量度的可吸入懸浮粒子PM10濃度與前幾日受沙塵天氣影響時的濃度相比已顯著較低。

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早前天文台曾預計，本港沙塵天氣或會在復活節假期維持。天文台表示，參考世界氣象組織的沙塵預報區域專業預報中心網站的預報，各個沙塵天氣電腦預報模式均預計，廣東沿岸地區的塵粒濃度會在未來一兩日繼續下降，相信今次影響本港的沙麈天氣已告一段落。

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