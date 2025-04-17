  • 24°C
香港時間：2025417日 (四) 23:56

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙塵襲港｜曾預測沙塵天氣或在復活節假維持　天文台：沙塵天氣已告一段落

港聞

發布時間： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

天文台表示，相信本港沙塵天氣已告一段落。（資料圖片）

本港本周初受嚴重沙塵天氣影響，多區空氣質素健康風險「爆錶」達嚴重水平。天文台表示，各區昨日（16日）能見度已大為改善，今日能見度亦良好，根據各個沙塵天氣電腦預報模式，本港沙塵天氣已告一段落。

天文台以「告別沙塵天氣迎假期」發表天氣隨筆，指本港昨轉吹偏東風，各區能見度普遍達10公里或以上，比周二（15日）已大大改善。至於今日天氣，早上沿岸有薄霧，橫瀾島的能見度曾下降至5000米以下，不過在日間已迅速回升，各區的能見度良好。天文台又稱，隨著懸浮粒子繼續沉降及被稀釋，今日環保署量度的可吸入懸浮粒子PM10濃度與前幾日受沙塵天氣影響時的濃度相比已顯著較低。

點擊圖片放大
+4
+3

早前天文台曾預計，本港沙塵天氣或會在復活節假期維持。天文台表示，參考世界氣象組織的沙塵預報區域專業預報中心網站的預報，各個沙塵天氣電腦預報模式均預計，廣東沿岸地區的塵粒濃度會在未來一兩日繼續下降，相信今次影響本港的沙麈天氣已告一段落。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

天氣預報｜今早相對濕度21%為1984年以來同期最低　未來兩三日大致天晴及非常乾燥
12:42 2025/04/13
天氣預報｜今早相對濕度21%為1984年以來同期最低　未來兩三日大致天晴及非常乾燥
天氣預報｜天文台解釋沙塵天氣成因　未來兩日仍然乾燥
22:14 2025/04/13
天氣預報｜天文台解釋沙塵天氣成因　未來兩日仍然乾燥
天文台｜分析為何今日炎熱乾燥空氣差　沙塵天氣料將緩解
22:09 2025/04/15
天文台｜分析為何今日炎熱乾燥空氣差　沙塵天氣料將緩解

你可能感興趣

天氣預報｜今早相對濕度21%為1984年以來同期最低　未來兩三日大致天晴及非常乾燥
12:42 2025/04/13
天氣預報｜今早相對濕度21%為1984年以來同期最低　未來兩三日大致天晴及非常乾燥
天氣預報｜天文台解釋沙塵天氣成因　未來兩日仍然乾燥
22:14 2025/04/13
天氣預報｜天文台解釋沙塵天氣成因　未來兩日仍然乾燥
天文台｜分析為何今日炎熱乾燥空氣差　沙塵天氣料將緩解
22:09 2025/04/15
天文台｜分析為何今日炎熱乾燥空氣差　沙塵天氣料將緩解
空氣污染 環保署 天氣 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月17日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月17日 時間16:05）
遺愛人間｜21歲男大生遇車禍亡捐器官　3孩爸爸獲腎臟移植重生淚謝：替祢好好活
遺愛人間｜21歲男大生遇車禍亡捐器官　3孩爸爸獲腎臟移植重生淚謝：替祢好好活
甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生
甄子丹長子︱甄子丹與前妻所生兒子甄文焯激罕曝光　長子港大畢業與繼母汪詩詩齊慶生
救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天
救命功能｜病人突昏迷送院搶救　醫護靠手機1功能成功救命　急症醫生2原因籲啟用：人命關天
星級父母｜楊茜堯女兒化身小公主慶生萬千寵愛　羅子溢規劃子女海外升學睇中呢個國家
星級父母｜楊茜堯女兒化身小公主慶生萬千寵愛　羅子溢規劃子女海外升學睇中呢個國家