國安教育日｜鄭雁雄︰夏寶龍講話明確香港鬥爭的職責任務　支持港府把中央期望變成實際行動

中聯辦今日召開專題會議，學習港澳辦主任夏寶龍在「全民國家安全教育日」的主旨講話，主任鄭雁雄表示，夏寶龍講話進一步明確香港鬥爭的職責任務，全力支持行政長官和特區政府把中央期望變成實際行動。

鄭雁雄表示，在中美戰略博弈加劇的大背景下，夏寶龍講話意義重大，針對美國的極端霸凌行為，火力全開、痛快淋漓，通篇充滿鬥爭精神、民族氣概，警醒了大家對美立場、職責擔當，激發了香港社會的家國情懷、鬥爭意識，是對中央對美鬥爭方略的深刻領悟、堅決執行、具體落實。他又指，要貫徹好夏寶龍講話精神，「全面落實好中央要求，全力支持行政長官和特區政府把中央期望變成實際行動。」

鄭雁雄︰講話是站在國家大局、香港角度展開對美鬥爭的戰鬥檄文

他表示，要掌握政治性，進一步增強「兩個維護」的高度自覺，夏寶龍講話是一篇站在國家大局、香港角度展開對美鬥爭的戰鬥檄文，鼓舞鬥志、激濁揚清，要深入學習領悟中央對美鬥爭方略，把握鬥爭性，進一步武裝勇於戰鬥的鬥爭精神。他說，講話充滿了民族大義的精神力量，

對處在關稅戰衝擊之下的香港社會各界是巨大的鼓舞，對於引導香港社會各界認清美國的醜惡嘴臉，認清對美鬥爭的實質，堅定地與國家站在一起，具有重要意義。掌握指導性，進一步明確香港鬥爭的職責任務。

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