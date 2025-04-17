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中大校董會改組｜首次本科生校董選舉投票人數不足流選　中大至少半年後安排重選

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 1 分鐘前

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本科生校董選舉唯一候選人梁頌汶（左）只獲466票，未達1,000票最低門檻；博士生王戈揚就以1,026票信任票獲選。（中大網頁圖片）

中文大學校董會改組後，改為透過學生互選選出本科生和研究生代表各一名加入校董會，投票期今日（17日）結束，中大宣布本科生選舉投票人數未達最低要求，宣布選舉無效。中大表示，下次選舉要在至少6個月後舉行，暫未公布日期。

中大校董會現設有本科生和研究生代表各一席，選舉投票期由周二（15日）起至今日傍晚6時結束。今次本科生和研究生選舉，均各只有一名候選人，選舉需要有至少一成學生選民，或1000名選民投票，以較低者為準，方能視為有效。

本科生校董選舉的唯一候選人是「保險、金融及精算學」本科二年級生梁頌汶。中大晚上在選舉網頁公布，本科生校董選舉有18,506名合資格選民，至少要有1,000票才算作有效選舉，唯今次只有466人投票，距離最低門檻的1,000人尚欠534人，而投票率僅2.5%，校方宣布選舉無效。

根據校方公布選舉結果，梁頌汶最終獲399票信任票，以及67票不信任票。中大表示，下次選舉需要在至少6個月後舉行。另外，根據選舉規例，同一學年內不可以有多於一次的選舉或補選。

中文大學表示，本科生校董選舉因投票人數不足，宣布選舉無效。（資料圖片）

研究生校董唯一候選人當選

至於研究生校董選舉的唯一候選人、信息工程學系三年級博士生王戈揚（Wang Geyang）以1,026票信任票當選，總票數1,064票，高於要求的981票。中大表示，王戈揚獲得的信任票佔票數多於一半，大學會將結果呈交大學校董會，由校董會委任，任期一年。

待王戈揚獲委任後，改組後的中大校董會距離法定的34人，尚欠2席包括本科生及校友代表校董才「齊章」。

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