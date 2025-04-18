香港創科｜港大夥TCL建立工業AI聯合實驗室 推動產研融合轉化

香港大學與TCL實業旗下格創東智簽署合作意向書，成立「香港大學-格創東智工業AI聯合實驗室」，支持產研合作轉化科研成果。格創東智5年內將投入數千萬港元支持實驗室運營。

港大校長張翔和TCL董事長李東生日前共同主持簽約儀式。港大副校長（研究）申作軍教授獲委任為榮譽首席科學家，提供戰略指導。

該實驗室旨在結合港大的AI研究優勢與格創東智的工業應用經驗，推動技術創新與產業轉化。研究方向包括供應鏈改良、智能物料搬運系統（Automated Material Handling System﹐AMHS）、AI大模型開發等，首個擬議合作項目為AMHS，目標實現千台空中走行式無人搬運車（Overhead Hoist Transfer，又稱為天車）的AI算法突破。

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張翔指出，港大致力於將科研成果轉化為工業應用，此次合作標誌著AI產業化的新里程。李東生強調，TCL高度重視AI技術，2024年已創造5.4億元經濟效益，令次合作是戰略佈局的關鍵一步。格創東智行政總裁何軍表示，將以香港為研發基地，推動智能化升級，協助建設國際供應鏈樞紐。

申作軍表示，合作將整合學術與產業資源，建造具全球影響力的實驗室，推動製造業與供應鏈進步。香港政府近年積極推動AI發展，如《香港創新科技發展藍圖》及預留10億港元成立AI研發院，為實驗室提供政策支持。

實驗室將促進港大對接科研與產業需求，並借助香港的區域優勢，為東南亞製造業提供智能化解決方案。項目放眼創造科研崗位，吸引人才，加強香港的工業AI基礎。