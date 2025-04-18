IP經濟｜Chiikawa熱爆啟示港拓IP產業「有錢途」　學者籲故事需有延續性議員促培育動漫人才

日本卡通Chiikawa在港爆紅，吸引近千人排隊搶購公仔，反映IP（Intellectual property）產業潛力龐大。有學者分析成功IP的故事有延續性，議員倡投入資金培育動漫人才發展IP產業。

去年全球IP產業銷售額多達3,565億美元，而日本人氣IP Chiikawa近月在港人氣旺盛，連售價數千元的特色金飾也引起搶購潮，只消2小時已售罄；本周開售的限量毛公仔更引起黃牛黨加入搶購，一度有近千人在海港城外通宵等候購買，1套3隻公仔炒價高達4,200元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

公仔炒價達4200 有人累花3萬

粉絲梁先生透露，去年12月才迷上Chiikawa，但至今已花上萬多元，擁有60至70隻毛公仔。他身上掛着的毛公仔掛飾，以「炒價」1,400元購買。另一位粉絲任先生前後已花費近3萬元購買Chiikawa。

IP產業龐大，參考國際授權業協會（Licensing International）去年出版《2024全球授權市場報告》（2024 Global Licensing Industry Study），剖析IP業界最新發展，顯示2023年全球IP產品和服務有穩健增長，銷售額達到3,565億美元（折合約2.8萬億港元），按年增4.6%。其中「角色/娛樂」類別在零售銷售中佔41.4%，佔最大版塊。

全球IP收入增 銷售額逾2.8萬億

2023年IP零售銷售收入最多的首4個國家，依次為美國、英國、日本和中國，其中日本零售額為169.8億美元（折合約1,324億港元）。

恒生大學市場學系助理教授鄺家麒從市場營銷方向分析，Chiikawa成功在於限量銷售以控制有限供求、社交媒體快速傳播，加上消費者受氣氛感染，催化「唔買就無機會」的心態而排隊購買。

Chiikawa熱潮已持續一段時間，鄺家麒指IP需要不斷推出新內容，熱潮才能得以延續。他以星球大戰現時仍有眾多支持者為例，在正傳三部曲後「明白不能只靠一套電影走落去」，再推出前傳後傳，強調「make it sustainable（令故事可持續），否則好難長青」。經濟學者徐家健同樣指，IP有故事元素才可持續鞏固和吸引新舊粉絲。

鄺家麒相信，發展IP的做法由故事開始，之後再推出產品周邊，現時就有商界「調轉咗」，先發展產品和IP，後再發展故事。惟他指IP不只是生產和售賣產品，例如只售賣熊貓經濟的食物就過於單調，「可以吸引人購買，但不能長期支持或者長期購買……睇熊貓一次兩次就完，睇完就睇完，沒有追嘅意慾。」

立法會議員江玉歡則指發展一個IP要花長時間，不是一蹴而就。她亦提到要發展成整個產業鏈，不止有人擅長畫書創作，亦要有人懂得製作動畫、發展產品和推廣市場等。她認為要發展一個家傳戶曉的卡通人物成本龐大，難度最大為資金，建議政府透過基金，支持私人企業培養相關人才。

促發展本地IP 購版權開放使用

立法會議員陳勇則指如有IP做得好，政府可購入版權，開放讓社會使用，讓大眾分享IP紅利，造福行業，推動經濟並吸引消費。他以多啦A夢為例，所賺取收入都會回到品牌上，認為長遠要發展本地IP，「就算同人哋合作發展，都要以香港為主。」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】