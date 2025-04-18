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IP經濟｜Chiikawa爆紅源於識捉心理？　引打工仔共鳴體現「躺平」文化

港聞

撰文： 王詩穎

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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有心理學家指，Chiikawa漫畫角色中性，讀者難分辨其性別，有助男士繞過心理枷鎖，表達對角色的喜愛。 （朱永倫攝）

有臨床心理學家分析日本卡通Chiikawa成功在港爆紅之道，在於漫畫情節似足現實中面對困境和返工的情節，加上時下盛行「躺平」文化，成年人會將心理投射到角色身上，因此深受打工仔歡迎，引發熱潮。

Chiikawa為一套自2020年起連載的日本漫畫，隨後發展成動畫和周邊產品。故事講述與漫畫同名的主角與其朋友小八貓和兔兔的日常生活，包括「討伐」打怪物、考試（稱為考「除草證」）和透過工作賺取收入後品嘗美食等的生活日常。

角色可愛如BB　本能被吸引

臨床心理學家張傳義解釋，Chiikawa爆紅源於角色細小可愛，外形具備嬰兒特徵，如頭大而渾圓，人類本能上會被吸引。他指部分角色性格善良，令人想保護他們，亦有角色性格「大無畏」，感覺似跟打工仔一同面對現實困境，甚至會做出現實許多人不敢嘗試的事，能給予讀者心靈寄託，將希望逃離現實的想法投射到角色上，引發共鳴。

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中性主角　助男性覓得安慰

漫畫角色打怪物和考試都會面對失敗、感到氣餒。張指內容有別於80至90年代只強調「打不死」精神的漫畫，而過去10至20年間，港人所面對的社會和壓力已不同，時下年輕人包括成年人較易感「無力」，寧選擇躺平，更傾向心理投射。他解釋當人面對困難，會出現一種心理狀態，名為「退化情感」（Regression），即是心靈上欲退化至小時候的狀態，因兒時予人感覺最安全最舒服。

此外，與其他可愛漫畫不同，Chiikawa亦吸引不少男粉絲。張解釋因該漫畫角色中性，讀者難以分辨其性別，亦無明顯主打特定性別讀者群，而男性亦有需要覓得安慰和共鳴，中性的Chiikawa有助男士繞過心理枷鎖，表達對角色的喜愛。

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