東九龍線｜陳美寶：同步開展法定程序和諮詢地區　順安站移近聯合醫院

東九龍線討論多年，早前政府指出東九龍線會在藍田公園附近新增藍田北站。運輸及物流局局長陳美寶在電視台訪問中透露，會以無人駕駛系統為目標，她又相信落成時間可較原本預計的2034至2038年，提早一年甚至更多。

據政府早前向立法會提交文件，東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，涵蓋彩雲、順利、順安和秀茂坪等多個地點。

加設接駁天橋

其中順安站落點亦有變化，料會更換靠近聯合醫院，方便市民出入醫院。陳美寶表示，目前去聯合醫院，很多時經觀塘站轉小巴，甚至是步行上坡去到聯合醫院。「希望能夠將順安站的走線移近一點聯合醫院，我們也都趁這個契機會在站附近加一些行人接駁的天橋系統。」

而且新走線是考慮到技術和成本，將原本由馬游塘通往油塘東的一公里穿山隧道縮短，加設藍田北站。壓低成本之餘，希望惠及更多居民，形容為雙贏方案。

明年公開招標

東九龍線明年公開招標，當局會考慮本港、內地以至海外技術，甚或合資經營，除了以無人駕駛系統為目標，融資安排採用「鐵路加物業」發展模式，透過一地多用，在馬游塘的車廠，爭取兩幅用地有大型的住宅發展。

陳美寶指，不等招標完結就敲定走線，會同步開展法定程序和諮詢地區，相信落成時間可較原本預計的2034至2038年，提早一年甚至更多。

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