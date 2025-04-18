復活節2025｜往深圳灣西部公路交通繁忙　港珠澳大橋香港口岸大量旅客等候金巴

復活節長假期首日，大批市民出境。參考入境處數字，截止今早10時，共有25.5萬人次出境，其中港人為24.1萬，並以羅湖口岸佔最多出境人次，數目達4.7萬，而落馬洲口岸亦有4.6萬人。截止今日（4月18日）中午12時47分，運輸署指因應假日出境情況，目前使用羅湖及落馬洲支線管制站人數眾多，為配合關口人潮管制措施，東鐵綫的個別列車班次已作出調整，乘客或需於中途站轉車，車站已加派人手協助乘客。

運輸署預計在復活節假期長周末期間，將有大量跨境乘客使用公共運輸服務經各陸路管制站往來內地及澳門，而經各陸路管制站往來內地及澳門的跨境私家車亦會顯著增加，尤其是長周末的第一天（4月18日）及最後一天（4月21日）。

運輸署表示，於進入深圳灣管制站的跨境私家車車輛眾多，等候駛往旅檢區進行離境手續的時間可能需要60分鐘。至於港深西部公路(往深圳灣口岸方向)的交通繁忙。駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

港珠澳大橋香港口岸現時非常繁忙並有大量旅客等候乘坐金巴出境，金巴已加強服務應付乘客需求。運輸署呼籲市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

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