開心速遞︱根叔搶購公仔疑影射海港城CHIIKAWA黃牛事件獲讚　監製親揭「高效率抽水」背後真相

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》前晚（16日）播出一集的《睇場Show，可以去到幾盡！》，講到熊樹根（劉丹飾）與素素（古佩玲飾）排隊搶購爆紅的潮玩公仔「BABOBO」，全因根叔想掃貨轉賣賺錢 ，但最終因答不出與「BABOBO」有關的問題 ，導致排隊炒賣計劃泡湯。

另外，素素為買偶像GDP的告別演唱會門票，逼風少（陳浚霆飾）背熟GDP資料為搶票做準備，可惜搶票當日卻因門票秒速被黃牛黨掃空而大感氣憤。

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▲ 《愛·回家之開心速遞》

開心速遞︱《愛‧回家》編劇「神預言」

劇集播出街後，引起大批網民「洗版式」討論，直指故事內容與近日發生的「黃牛排隊黨」買潮爆公仔時、因噏錯名而被請離場的事件，並大讚《愛‧回家》劇組緊貼時事，紛紛指：「呢集效率勁高，跟得好貼地」、「好update，笑死我」、「呢集幾時拍㗎？太緊貼時事了吧。」，更有網民懷疑會否是《愛‧回家》編劇「神預言」。

對於網民種種迷思，《愛·回家》監製梁耀堅親揭箇中真相，直指昨晚一集其實早於上個月已拍好，故此排隊劇情其實是「神預言」，梁耀堅說：「其實好難買飛呢件事不嬲都存在，所以我哋就度咗呢條橋，呢個真係創作同現實事件咁啱對上咗。」

梁耀堅續說：「因為編劇知道有時買韓星或台星演唱會飛係要答問題嘅，所以我哋就將個狀況放咗喺買公仔度，就係咁啱得咁橋。」

對於劇情牽涉「黃牛黨」，他解釋《愛‧回家》創作方向也是想盡量貼近社會環境及民生時事：「炒飛、炒玩具已經係依家一個社會風氣 。」

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