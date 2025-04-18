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復活節2025｜零售業界指長假期不少人外遊　生意或跌10%

港聞

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復活節長假期正式開始，港人外遊情況下，零售業界估計整體零售生意或有約10%跌幅。(資料圖片)

復活節長假期正式開始，零售業界估計長假期不少港人外遊，加上旅客消費變得謹慎，估計整體零售生意或有約10%跌幅。有餐飲業界就對市道不太樂觀，市民飲食習慣改變，多了人叫外賣或光顧「兩餸飯」，食肆能爭取到的消費明顯較以往弱。

香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠在電台節目指，復活節假期不屬於傳統消費旺季，不少港人在假期外遊，對零售有一定影響。他指，雖然不少商場舉辦節日活動帶動人流，對吸引旅客有幫助，但考慮到訪港旅客消費模式改變，改為深度遊，購物變得謹慎，整體零售生意或有約10%跌幅。 

他預計假期適逢轉季，冷氣機、抽濕機等家電銷情會較好，又指不少市民習慣網購，商戶都要轉型開拓電商。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮表示，對復活節假期的市道不樂觀，與之前的長假期一樣，大批港人外遊或北上消費。邱金榮指，食肆面對租金及人工等成本，要守住業務不易，業界亦出盡法寶，但經營仍處於下行，相信只能等市民恢復消費信心，再尋找發展機會。

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