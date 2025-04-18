港產大熊貓丨「家姐細佬後援會」成立　可優先預約大熊貓活動

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」有不少「契爸」和「契媽」（粉絲名稱），海洋公園於4月18日宣布，成立「家姐細佬後援會」，入會可有不同禮遇，包括優先預約大熊貓活動和工作坊、預先入手大熊貓精品等。

海洋公園表示，現在只需880港元便可加入「家姐細佬後援會」，除了可率先預約大熊貓活動和工作坊，都可以參加大抽獎贏取「契爸契媽」專屬活動名額等，與更多名人嘉賓一起見證「家姐」「細佬」的不同成長階段。下月份將有海洋公園大熊貓護理員帶領「奶爸奶媽獨家團」，分享「家姐」「細佬」的生活日常。海洋公園將會邀請更多特別嘉賓出席一連串的精彩活動，以及推出會員專屬福利。按此了解入會細節

園方已經公開獨家迎新禮包為大熊貓BB掌印擺設，會員可將 「家姐」和「細佬」100日大的掌印永久珍藏，另外會得到一條大熊貓BB應援毛巾。會員又可參加大熊貓活動和工作坊，當中就包括大熊貓「便」利紙、窩窩頭工作室及大熊貓護理揭秘。參加者分別以大熊貓糞便製作再造紙、親手製作大熊貓的經典食物窩窩頭，以及超近距離觀察大熊貓。

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