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遺愛人間丨本港首個「道謝 道愛之行」　向器官捐贈者作最後敬意

港聞

發布時間： 2 小時前

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伊利沙伯醫院早前舉行了本港首次「道謝 道愛之行」Honor Walk。（伊利沙伯醫院提供）

伊利沙伯醫院早前舉行了本港首次「道謝   道愛之行」Honor Walk，向無私捐出器官的葉先生表達最高的敬意。葉先生之前決定離世後捐出肺部及肝臟拯救垂危病人的生命，走到生命盡頭後，院方安排為他舉行「道謝   道愛之行」。進入手術室進行移植手術前，十多位親友連同來自醫院不同崗位的醫護人員，靜默地守候在病房走廊兩旁，當病床經過走廊，參加儀式的人士都為捐贈者送上致敬。

從病房到手術室的一段路，讓葉太回憶起結婚步入教堂那段路，她感受到同樣的愛，就如丈夫無私救人的大愛。她見證至親進入手術室接受最後一次手術，讓另外幾個危重病人得以重生，丈夫的器官拯救了垂危病人的生命，她深深感受到「施比受更為有福」，內心亦感受到從來沒有的平靜。他們感謝醫院的安排，讓丈夫能在至親的家人及朋友陪同下走完最後一程。

「道謝  道愛之行」讓器官捐贈者及其家庭、受贈者及整個醫護團隊結合在一起，展現了生命的延續與愛的傳遞。伊利沙伯醫院希望以此作起點，讓更多人理解這份崇高的選擇，支持器官捐贈。

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器官捐贈 手術 伊利沙伯醫院

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