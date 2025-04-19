特首動態｜李家超昨遊大澳　與旅客傾談試食當區名物

昨日（4月18日）是復活節假期的首日，特首李家超在文體旅局局長羅淑佩和民青局局長麥美娟陪同下，到訪大澳感受「東方威尼斯」的水鄉風情。他與旅客交流和商戶接觸，亦花費數百元購買多款大澳特色食品。他表示特區政府會繼續發展不同的旅遊資源，以吸引更多海內外旅客前來香港。

李家超表示，甫進大澳，海水味和乾貨的鹹香味撲鼻而至，在海邊的老宅舊鋪漫步，與熱情好客的街坊和店主打招呼，感覺特別親切，令人不自覺地放慢步伐。而且大澳遠離繁囂，以漁村景緻、環境閒適聞名，向來是香港熱門旅遊景點之一。

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德國來港交換生大讚香港夠多元

他向旅客了解來港旅遊的情況，有德國來港交換生讚歎香港很多元，表示香港既是大都會，又可花短短30分鐘，便能置身於大自然環境中；既可以花幾天時間逛博物館，又可以行山、去沙灘。

廣州旅客指來港旅遊很方便

廣州旅客程小姐說是看到小紅書推薦，專程來大澳觀光，微雨中更感受到大澳的朦朧美，民青局局長麥美娟更主動幫程小姐和李家超合照和拍攝短片，程小姐感到十分激動，稱會將難得的影片放上社交平台，又指現在從廣州南站搭高鐵來港很方便，只需約45分鐘，日後會帶更多朋友來港旅遊。

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李家超在餅店購買6個人氣美食「沙翁」，分給內地旅客、麥美娟、羅淑佩等品嚐，為商戶打氣。他又品嚐大魚旦，購買大澳特色食品。

繼續發展旅遊資源吸引旅客

李家超表示，在去年的《施政報告》提出，以創新思維打造香港成為首選旅遊目的地，利用好香港豐富和獨特的資源，如島嶼、鄉郊等，做到「香港無處不旅遊」。他表示特區政府會繼續發展不同的旅遊資源，以吸引更多海內外旅客前來香港，感受香港與別不同的風情風貌。

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