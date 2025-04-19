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名校校慶︱聖若瑟書院150週年視藝展見證藝術成長　患濕疹學生將身體傷痕化作畫作

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撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

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聖若瑟書院150週年視藝展開幕禮大合照。（學校提供）

聖若瑟書院/聖若瑟書院150周年校慶/中西區中學/男校/傳統名校】適逢創校150週年誌慶，聖若瑟書院首度舉辦視覺藝術公開展，於4月17日至20日假灣仔香港藝術中心呈獻多件學生創作。這場展覽不僅是書院歷史上的重要里程碑，更象徵著創意旅程的新起點，讓公眾得以一窺若瑟夫豐富而真摯的藝術世界。

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展題「Up and Coming」呼應校慶主題「信守使命，勇敢前行」，寓意著成長、探索與嶄新的開端。展場突破傳統綠白校色，改而採用北座教學大樓標誌性的淡藍和素白。北座構築的意象，早已鐫刻於歷屆若瑟夫的記憶深處，所以這組色彩既是創新的突破，亦是對初心的回望。

開幕典禮上，校友熊輝先生分享藝術如何影響了他的創作之路：「我以前放學後常留校向視藝老師請教，也在家向同為藝術家的父親學習。他通過藝術教育教會我接納意外，而這份實驗精神至今伴隨著我的創作生涯。」

聖若瑟書院150周年校慶︱校長:學生透過創作探索自我

郭廸民校長憶述求學時期未有正規視藝課，今日學生能透過創作探索自我，令他倍感欣慰。他表示：

這次展覽展現了學生的創意與潛能，也讓我們看見他們在創作中的喜悅。當學生被賦予空間去探索自我，他們所呈現的情感與思想，往往是言語難以表達的。

展覽匯聚近年學生的創作精粹，涵蓋若瑟夫在藝術上的成長軌跡。展場焦點之一，是一項向當代藝術家徐冰《英文方塊字》致敬的集體創作。學生以輕黏土捏製融合中英文字元素的名牌，將漢字的形體與英文的字母交織重構。這些作品並置排列，構築出一面象徵個體與集體、傳統與現代交融的牆。其他作品如「紮染燈籠」和「山海經寶可夢卡」等則讓學生以現代視角重新演繹中國傳統文化。每位初中學生均透過視藝課程與多項跨學科項目培養創意，包括在「珊瑚布染」和「渠蓋設計」等跨學科專題中，以3D打印技術實踐環保理念。

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聖若瑟書院150周年校慶︱視藝科主任:見證學生真誠表達自身經歷

展覽背後的推手，是視覺藝術科主任葉煥鈴老師。多年來，她堅持推廣一種重視情感、脈絡與敘事的藝術教育理念，主張藝術不僅是技巧的展現，更是心靈與思想的流露。她積極與科學科合作，邀請駐校藝術家，帶領學生進行跨領域探索，題材涵蓋可持續發展、城市設計、身份認同與心理健康等議題。

葉老師的教育理念，在文憑試視藝考生的作品中尤為明顯。學生需在三年內創作四件具個人風格的作品，作為校本評核的一部分。最令葉老師動容的，是見證學生真誠表達自身經歷，並將之昇華為藝術作品。一位學生長年與濕疹為伴，最終透過畫作擁抱身體的傷痕，將脆弱化為力量；另一位同學則透過光影與反射，將青春期中對自我認同的掙扎與探索具象化；而幾位身兼運動員身份的視藝
學生，則以作品紀錄訓練的高低起伏。這些作品不僅是功課，更是以視覺語言書寫的青春篇章。

展場焦點之一，是一項向當代藝術家徐冰《英文方塊字》致敬的集體創作。學生以輕黏土捏製融合中英文字元素的名牌，將漢字的形體與英文的字母交織重構。這些作品並置排列，構築出一面象徵個體與集體、傳統與現代交融的牆。

另一件別具意義的作品「獨居蜂酒店」源於校園生態觀察。當安全考量迫使獨居蜂巢遷移，學生在駐校藝術家指導下製作木製蜂屋，透過鑽孔設計為不同蜂種提供棲息空間。這件生態裝置現已吸引蜂群築巢，成為藝術、設計與自然共生的具體寫照，同時培養學生對自然的同理與尊重。

與其說這是場展覽，不如說是一代若瑟夫以藝術回應世界、探索自我的心靈視窗。

「Up and Coming: Works of Josephians」展期至4月20日，每日上午10時至晚上7時假灣仔香港藝術中心舉行。誠邀校友、家長、教育同工與藝術愛好者蒞臨參觀，一同見證若瑟夫的創作能量與勇於表達的精神。

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聖若瑟書院150週年視藝展

日期:即日至4月20日

時間:每日上午10時至晚上7時

地點:灣仔香港藝術中心

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