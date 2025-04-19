反詐騙｜有內地研究生「拒絕相信」陷騙局　幸終能攔截騙款過數

警方於4月7日至4月17日展開代號「謀攻」反詐騙及洗黑錢等罪拘捕了503人，共牽涉404宗，涉及款項15.6億港元。警方透露其中細節，有在港內地研究生已深深陷入犯罪集團假冒官員的騙局，當警方聯絡告知對方為假冒官員「拒絕相信」，經長時間解釋才恍然大悟，幸最終攔截到30多萬騙款過數。

兩地執法機構採聯合行動

警方財富情報及調查科高級警司呂智豪表示警方與內地公安進行了兩個聯合行動，一個關於來港開設傀儡戶口，騙受害人存款。另一個關於以詐騙取得的金錢之後來港購買黃金洗黑錢的集團。

團伙涉及61宗本地騙案

▲ 警方以「提子」提醒市民提防騙子。（資料圖片）

呂智豪表示，案件涉及跨境犯罪集團在內地提供虛假銀行和工作證明，再來香港開銀行戶口，以傀儡戶口收取騙款。兩地執法單位合作，公安在內地搗破製作虛假文件的工場；到4月15日香港警方拘捕4名人士，他們都是本地傀儡戶口持有人，涉及假冒官員等的騙案。呂表示，初步調查發現該團伙涉及61宗本地騙案，共2,670萬元，開設的傀儡戶口正正收取詐騙款項。

成功阻截26名潛在受害人存錢

經過調查後，警方馬上聯絡本地銀行就傀儡戶口作研究分析，派員勸服潛在受害人不要存錢，成功阻截26名潛在受害人存錢入傀儡戶口。

警方經長時間解釋勸服

不過，有一名在港讀書的內地研究生正在存錢入可疑戶口，警方以電話和拍門方式聯絡研究生，不過他「拒絕相信」，警方形容該名內地生「已深深陷入犯罪集團假冒官員的騙局」，經過警方長時間的解釋和分享最新騙案手法才得知已經墮入假冒官員的陷阱。最終警方和銀行成功攔截到其30多萬港元。

指示傀儡來港買黃金洗黑錢

▲ 警方以「提子」提醒市民提防騙子。（資料圖片）

兩地合作的另一行動關於指示傀儡來港買黃金，以清洗贓款。呂智豪又表示，有跨境集團於內地假冒官員欺騙內地受害人，之後來港以內地扣賬卡購買香港的黃金清洗贓款。他們會指示傀儡經陸路口岸，來香港以電子支付購買黃金，金額到幾萬到幾十萬不等。

經調查後集團涉及240宗在內地發生的騙案，涉及1,850萬人民幣。公安在內地已詐騙罪拘捕17名人士，包括主腦和集團成員，同日香港警方拘捕3名購買黃金的成員，檢獲34件黃金金飾總值83.6萬元。

警方提醒切勿租借戶口，倘若戶口被用作洗黑錢，戶口持有人或可能干犯罪行。

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