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的士車隊 ｜陳美寶：會積極協助車隊　以符合發牌的條款

港聞

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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的士車隊最遲需要在7月內正式營運。（資料圖片）

政府去年7月批出5個的士車隊牌照以提升服務，的士車隊牌照規定要1年內完成籌備工作，並讓的士車隊投入服務，距離「死線」只有3個月。運輸及物流局局長陳美寶表示，另外3隊車隊規模較大，需要較多時間籌備，接下來會非常積極協助，亦會監察他們，希望可以如期以及符合發牌的條款。

當局曾預計首支車隊最快3月底投入服務，惟最終僅2支車隊以「試運」方式運作，未有車隊趕及3月底投入服務。她表示政府為車隊提供彈性，只要求小部分是聘用司機，其他可以加盟參與。現時有3支車隊規模較大，其中一隊目標是全數聘用司機，因此需要較多時間籌備。

而各隊車隊均設專屬叫車平台及叫車程式，被人批評做法不方便，亦有人發現試行的車隊的士較難預約，局方指會協助籌備統一網約平台。陳美寶表示，局方正積極聯通一些平台的公司，希望可以幫助籌合，做到一個統籌的界面和平台給不同的車隊，他們的平台都可以掛上去，方便市民叫車之餘亦能夠令他們有些協同的效應。

她透露，已經在口岸、機場等13個地方預留了80個預訂車隊的上落客位置，希望個別車隊加快落地。

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