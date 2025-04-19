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自然保育｜嘉道理農場：倘發現受傷蝙蝠　可聯絡愛協或漁護署移送農場

港聞

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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市民如發現蝙蝠入屋，可聯絡愛護動物協會或漁護署將蝙蝠移送嘉道理農場。（嘉道理農場社交媒體）

香港是25種蝙蝠的家園，在郊外甚至在市區內有時或見到蝙蝠身影。嘉道理農場表示，蝙蝠在生態系統中扮演重要角色，例如果食性蝙蝠（果蝠），會在覓食過程中傳播花粉和種子，幫助植物繁衍。 嘉道理農場表示，市民假若發現蝙蝠受傷，可聯絡愛護動物協會或漁護署將蝙蝠移送嘉道理農場。

嘉道理農場指，很多市民可能誤以為蝙蝠是疾病的源頭，甚至因恐懼而傷害牠們，過往亦有不少市民傷害蝙蝠的報道。「雖然蝙蝠的確是某些致病源的宿主，但是蝙蝠極少接觸人類，亦不會主動攻擊，因此由蝙蝠感染疾病的風險其實極微。 」

嘉道理農場表示，市民如果發現蝙蝠跌落在地上，或意外飛入建築物內，可先觀察牠能否正常飛行，如不能，可帶上手套嘗試用毛巾將其包着並掛上高處，觀察牠能否飛走。若發現蝙蝠受傷（流血或有傷口）或無法飛行，應盡快聯絡愛護動物協會或漁護署將蝙蝠移送嘉道理農場，又或者自行送往嘉道理農場。如不能避免直接接觸蝙蝠，請盡量佩戴手套或在接觸後盡快消毒雙手。

  • 嘉道理農場野生動物拯救中心24小時緊急熱線: 6713 9881
  • 愛護動物協會拯救熱線: 2711 1000
  • 漁農自然護理署: 1823

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