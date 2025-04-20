高官外訪｜李家超周二率團訪浙港　見證浙港成立具體合作機制

行政長官李家超4月22日（星期二）率團訪問浙江，出席在杭州舉行的浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議和在寧波舉行的投資香港推介大會——浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇，於4月25日返港。

李家超表示，浙港兩地一直往來頻繁，在經貿、文化及青年交流保持緊密聯繫，在國家整體布局下擔當着重要而獨特的角色。這次訪問將見證浙港兩地成立具體合作機制，進一步加強雙方合作，達致優勢互補，互利共贏，為國家高質量發展作出更大貢獻。

陳國基、黃偉綸和5局長等參與部分行程

政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東教授、民政及青年事務局局長麥美娟等官員會參與當中部分行程，而行政長官辦公室主任葉文娟亦會隨行。

將到訪當地創科和醫療設施和項目

訪問期間，李家超一行將與浙江省、杭州市和寧波市領導會面，以及到訪當地創新科技和醫療等方面的設施和項目。

陳國基於4月23日啓程，並於24日返港，他會於4月22日下午至23日中午及4月24日晚上至25日署理行政長官職務，而陳國基離港期間會由律政司司長林定國署理行政長官職務。

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